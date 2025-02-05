وزير الطيران المدني يلتقي بكبار مسؤولي المؤسسات المالية الدولية الكبرى لتعزيز الاستثمارات...

حمدي عبدالله - القاهرة في الأربعاء 5 فبراير 2025 02:30 مساءً - في إطار الزيارة الرسمية للمملكة المتحدة التي يقوم بها الدكتور سامح الحفني وزير الطيران المدني، والوفد المرافق له والذي يضم كل من السيدة أماني متولي الوكيل الدائم للوزارة والمهندس أيمن فوزي عرب رئيس الشركة القابضة للمطارات والملاحة الجوية والمهندس إبراهيم فتحي رئيس مجلس إدارة شركة مصر للطيران والأعمال الفنية ، التقى بعدد كبير من مسؤولي أهم المصارف والمؤسسات المالية البريطانية بهدف بحث أوجه التعاون والاستثمار في قطاع الطيران المدني المصري.

حيث اجتمع وزير الطيران المدني بمقر السفارة المصرية في لندن بحضور السيد السفير شريف كامل سفير جمهورية مصر العربية لدى المملكة المتحدة، بوفد رفيع المستوى من بنك Standard Chartered Bank، والذي يعد من أحد أبرز المصارف البريطانية المتخصصة بالخدمات المصرفية والمالية للأفراد والشركات والمؤسسات، كما التقى وزير الطيران المدني بوفد آخر من هيئة تنمية الصادرات البريطانية (UNEF)،وهي هيئة حكومية تعمل على دعم الشركات البريطانية وتقديم الدعم المالي ، كما تساعد الشركات في الوصول إلى التمويل اللازم لتوسيع أنشطتها التجارية وتوفر الضمانات والتسهيلات المالية لها، مما يسهم في تعزيز الشراكات مع الأسواق العالمية.

كما التقى أيضا الدكتور سامح الحفني بوفد من بنك HSBC UK، والذي يعد أحد أهم وأعرق المصارف العالمية الكبرى التي تقدم العديد من الخدمات المصرفية مثل القروض وتمويل المشروعات والخدمات الاستثمارية .

هذا وتأتي هذه اللقاءات الهامة مع كبرى المؤسسات والهيئات المالية الدولية لمناقشة وبحث تعزيز آفاق التعاون وإمكانية استغلال الفرص الاستثمارية المتاحة في قطاع الطيران المدني المصري، حيث اُسْتُعْرِض كافة المشروعات التي يمكن التعاون بشأنها لتعزيز التنمية المستدامة وتطوير قطاع الطيران المدني المصري .

وفي هذا السياق أشار وزير الطيران المدني إلى أن الحكومة المصرية تتبنى سياسات واضحة لدعم الاستثمار، من خلال تحديث البنية التحتية، وتعزيز التعاون مع المؤسسات الدولية والشركات العالمية، بما يساهم في جذب المزيد من الاستثمارات لتنفيذ المشروعات الاستراتيجية التي تهدف إلى تحسين مستوى الخدمات، وتوسعة الطاقة الاستيعابية للمطارات، وتحديث وتطوير أسطول الطائرات، مما يدعم من قدرة مصر على المنافسة إقليميًا ودوليًا وبما يتماشى مع رؤية الدولة المصرية لتعزيز الاقتصاد القومي وجعل مصر مركزًا إقليميًا للنقل الجوي.