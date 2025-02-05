نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر الأرصاد تحذر من تقلبات جوية وأمطار على السواحل الشمالية والقاهرة اليوم الأربعاء 5 فبراير 2025 في المقال التالي

أحمد جودة - القاهرة - حذرت الهيئة العامة للأرصاد الجوية في بيان عاجل اليوم الأربعاء، 5 فبراير 2025، من حالة تقلبات جوية سريعة ستؤثر على أنحاء متفرقة من البلاد لمدة 48 ساعة، بالتزامن مع الأيام الأخيرة من شهر طوبة.

ومن المتوقع أن تبدأ هذه التقلبات على السواحل الشمالية، لتنتشر مع تقدم ساعات النهار إلى المناطق الداخلية.

ووفقًا لخرائط الطقس، فإن نشاط الرياح الشمالية الغربية سيكون قويًا، ما قد يؤدي إلى تشكل الرمال والأتربة على مناطق من جنوب البلاد، بالإضافة إلى محافظة البحر الأحمر وسيناء.

كما توقعت الأرصاد أن يشهد البحر المتوسط اضطرابًا في حركة الملاحة البحرية، حيث قد يصل ارتفاع الأمواج إلى 6 أمتار فوق سطح البحر.

وأشارت الأرصاد إلى انخفاض في درجات الحرارة على معظم أنحاء البلاد بمعدل يتراوح من 2 إلى 3 درجات مئوية.

وستتوافر فرص لسقوط الأمطار متفاوتة الشدة على شمال البلاد، بما في ذلك القاهرة الكبرى، حيث قد تكون الأمطار خفيفة على فترات مسائية.

وفي هذا الصدد، شددت الهيئة على ضرورة عدم الانخداع بالاستقرار النسبي في الأحوال الجوية خلال فترة الصباح، مؤكدة على أهمية متابعة كافة النشرات والتحديثات الصادرة عن الأرصاد وضرورة اتخاذ الاحتياطات اللازمة لمواجهة آثار التقلبات الجوية.

تُظهر التوقعات أن الأمطار ستستمر في السواحل الشمالية وجنوب الوجه البحري، مع إمكانية امتدادها إلى مدن القناة وسيناء، قبل أن تصل القاهرة الكبرى مساءً.

من جانب آخر، أكدت الأرصاد على أهمية تجنب الأنشطة البحرية غير الضرورية في ظل ارتفاع الأمواج وحالة اضطراب الملاحة البحرية.