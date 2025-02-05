نائب وزير الخارجية والهجرة وشئون المصريين بالخارج يلتقى وزير الداخلية والقائم بأعمال...

حمدي عبدالله - القاهرة في الأربعاء 5 فبراير 2025 08:31 صباحاً - التقى السفير نبيل حبشى نائب وزير الخارجية والهجرة وشئون المصريين بالخارج يوم 4 فبراير 2025 بالسيد Jack Mwiimbu وزير الداخلية الزامبى والقائم بأعمال وزير الخارجية والتعاون الدولى، وقد حضر اللقاء الوكيلان الدئمان لوزارتى الخارجية والداخلية وكبار المسئولين فى الوزارتين، والسفيرة/ ميادة عصام، سفيرة جمهورية مصر العربية فى زامبيا.

وجه نائب الوزير الشكر على حفاوة الاستقبال إلى الوزير الزامبى، مؤكداً على الاهتمام الكبير الذى توليه مصر للتعاون مع بلاده، منوهاً إلى أن الوزير د. بدر عبد العاطى قد وجه بقيام وزارة الخارجية بالتنسيق مع كافة الجهات المصرية لتطوير العلاقات الثنائية بين البلدين، والبناء على الزخم الذي تشهده العلاقات في مختلف القطاعات التي تمتلك فيها مصر مزايا تنافسية وتُشكل أولوية للجانب الزامبي.

تطرق نائب الوزير إلى النجاح الذى يشهده مشروع المزرعتين المشتركتين بين وزارة الزراعة المصرية ونظيرتها الزامبية، وكذلك إلى سبل تعزيز التعاون فى قطاعات الصحة والدواء، وسبل تعزيز السياحة العلاجية إلى مصر، كما تم التطرق إلى موضوعات الطاقة والطاقة المتجددة، وتعزيز التبادل التجارى، وجهود استئناف خط الطيران المباشر بين البلدين على شركة مصر للطيران.

من جانبه، أعرب الوزير الزامبي عن تقديره لإتمام هذه الزيارة، مشيداً بالعلاقات المصرية الزامبية الوطيدة والممتدة منذ استقلال زامبيا عام 1964 والتى شهدت تطوراً ونمواً فى كافة المجالات خلال الأعوام الماضية، ولاسيما مجال دعم القدرات، مبدياً التقدير لما تقدمه مصر فى هذا المجال لبناء قدرات الكوادر الزامبية. وثمن وزير الداخلية الزامبى التواجد المصرى فى زامبيا، مؤكداً أن الجالية المصرية تحظى بأقصى درجات التقدير والعناية لما يقدمه أبناؤها العاملين فى شركات وكيانات مصرية من دعم فى مجالات الطاقة، والزراعة، والصحة والدواء.