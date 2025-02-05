نائب وزير الخارجية والهجرة يلتقي بسكرتير عام رئاسة جمهورية الكاميرون حاملاً رسالة...

حمدي عبدالله - القاهرة في الأربعاء 5 فبراير 2025 08:31 صباحاً - في إطار زيارته لجمهورية الكاميرون، التقى السفير/ أبو بكر حفني محمود نائب وزير الخارجية والهجرة وشئون المصريين بالخارج، مع السيد Ferdinand Ngoh Ngoh سكرتير عام الرئاسة الكاميرونية، حيث سلمه رسالة من السيد رئيس الجمهورية عبد الفتاح السيسي إلى أخيه الرئيس Paul Biya رئيس جمهورية الكاميرون، تتضمن التأكيد على عمق العلاقات التي تجمع البلدين الشقيقين، وكذا الرغبة في الارتقاء بها في كافة المجالات.

وتأتي تلك الزيارة للبناء على الزخم الذي تشهده العلاقات بين القاهرة وياوندي، خاصة بعد انعقاد الدورة السابعة للجنة المشتركة في القاهرة يومي 5 و6 نوفمبر 2024 برئاسة وزيري الخارجية، وما تلاها من زيارات رفيعة المستوى بين مسئولي البلدين.

من جانبه، أعرب المسئول الكاميروني عن امتنانه لتلقي ونقل رسالة السيد رئيس الجمهورية، التي تعكس حرص قيادتي البلدين على استمرار التشاور والتنسيق السياسي بينهما، وكذا دفع التعاون الثنائي إلى مرحلة متقدمة.

كما التقى السفير/ أبو بكر حفني محمود، مع السيد Felix Mbayu وزير الدولة للعلاقات الخارجية، حيث سلمه رسالة من د. بدر عبد العاطي، وزير الخارجية والهجرة وشئون المصريين في الخارج، إلى نظيره الكاميروني لوجن مبيلا مبيلا، متضمنة حرص مصر على الارتقاء بالعلاقات الثنائية، وكذا جهود متابعة نتائج اللجنة المشتركة، خاصة مذكرات التفاهم التي تم توقيعها بين المعهد الدبلوماسي ومعهد العلاقات الدولية الكاميروني، ومذكرة مركز القاهرة الدولي لتسوية النزاعات وحفظ وبناء السلام، واللجنة الوطنية الكاميرونية لنزع السلاح والتسريح وإعادة الإدماج. كما تم التطرق إلى الترتيبات الجارية لعقد منتدى رجال الأعمال المصري – الكاميروني.

وشهد اللقاءين تبادلاً لوجهات النظر والرؤى حول القضايا الإقليمية والدولية ذات الاهتمام المشترك، وأعرب المسئولون من الجانب الكاميروني عن تقديرهم للدور الفاعل الذي تضطلع به مصر في مختلف القضايا الإقليمية والدولية، وعلى رأسها الأزمات التي تواجه القارة الأفريقية.