وزير السياحة والرياضة الكازاخي يستقبل سفيرة جمهورية مصر العربية في أستانا

حمدي عبدالله - القاهرة في الأربعاء 5 فبراير 2025 08:31 صباحاً - التقت السفيرة إبتسام رخا حسن، سفيرة جمهورية مصر العربية في أستانا، يوم ٤ فبراير الجاري مع السيد "يربول ميرزابوسينوف" وزير السياحة والرياضة بجمهورية كازاخستان.

أكدت السفيرة المصرية على اهتمام مصر بدفع وتطوير العلاقات الثنائية مع كازاخستان، وأشارت إلى الروابط التاريخية الوطيدة بين البلدين الصديقين، ومن بينها إرث الظاهر بيبرس، معربةً عن تقدير الجانب المصري للتعاون المشترك في مشروع ترميم مسجد الظاهر بيبرس في القاهرة، والذي تم إعادة افتتاحه بعد التجديد في يونيو ٢٠٢٣.

كما رحبت السفيرة المصرية بزيادة عدد السياح الكازاخيين إلى مصر خلال السنوات القليلة الماضية بشكل ملحوظ، وأكدت على الرغبة في تعزيز التعاون الثنائي بين البلدين في مجال السياحة، خاصة في ظل التوافق بين الجانبين في مايو ٢٠٢٤ على زيادة رحلات الطيران المباشر بين عدد من المدن في البلدين لتصل إلى ٤٨ في الاسبوع.

ومن جانبه، أكد وزير السياحة والرياضة الكازاخي

على الرغبة المشتركة لدى بلاده في دفع العلاقات السياحية والرياضية مع القاهرة إلى آفاق أرحب، لاسيما أن مصر أصبحت من أكثر الوجهات السياحية طلبا لدى السياح الكازاخيين، حيث بلغ إجمالي عدد الزائرين من بلاده إلى مصر أكثر من ٢٢٠ ألف سائح كازاخي خلال عام ٢٠٢٤، غالبيتهم إلى مدينة شرم الشيخ في إطار برامج السياحة الشاطئية.

وتناول اللقاء مقترحات محددة لزيادة معدلات السياحة بين البلدين، ومن بينها العمل على وصول عدد الرحلات المباشرة بين البلدين إلى ٤٨ رحلة أسبوعياً بالتنسيق بين سلطات الطيران المدني في البلدين، والترويج لحزمة جديدة من برامج السياحة التاريخية إلى القاهرة والأقصر وأسوان للسياح الكازاخيين، وكذا دعم الخطط الطموحة للحكومة الكازاخية للترويج السياحي في إطار ما تملكه كازاخستان من مقاصد سياحية متميزة وقدرات واعدة لجذب السياحة.