سفيرة جمهورية مصر العربية في سيراليون تلتقي وزير النقل والطيران السيراليوني

حمدي عبدالله - القاهرة في الأربعاء 5 فبراير 2025 08:31 صباحاً - التقت السفيرة رشا سليمان، سفيرة جمهورية مصر العربية لدى جمهورية سيراليون، بالسيد/ ALhaji Fanday Turay وزير النقل والطيران لجمهورية سيراليون في لقاء تناول سبل التعاون في مجالات النقل البحري والطيران المدني.

نوه الوزير السيراليوني إلى رغبة بلاده في تعزيز علاقاتها مع مصر في القطاعات الحيوية المذكورة، مشيراً إلى اهتمامهم بتبادل الخبرات في مجالات النقل البحري وإدارة الموانئ والطيران المدني. كما أبدى الوزير اهتماماً خاصاً بتطوير مهارات الكوادر الوطنية من خلال تنظيم دورات تدريبية لتنمية القدرات في هذه المجالات، وبحث فرص تقديم الدعم الفني والتدريب لسيراليون في مختلف مجالات الطيران والنقل، وهو ما يعكس التزام سيراليون بتحقيق التقدم والتنمية في بنية النقل الخاصة بها.

من جانبها، أكدت السفيرة المصرية على استعداد مصر النظر فى تقديم الدعم الفني والتدريب فى إطار مذكرة التفاهم المُوقعة بين البلدين فى مجال النقل البحرى، مشيرة إلى الخبرات الكبيرة التي تمتلكها مصر في هذه المجالات، خاصة في مجال النقل البحري وإدارة الموانئ وكذلك الطيران المدني، كما أوضحت السفيرة أن مصر تمتلك بنية تحتية متطورة في هذه المجالات، بما يمكنها من تقديم الدعم وتبادل الخبرات فى سبيل تحسين وتطوير قطاع النقل في سيراليون، مما قد يساهم فى تحسين بنيتها التحتية وكذا تسهيل حركة السفر وتنشيط السياحة والاقتصاد.

وقد أكد الجانبان على أهمية استكشاف الفرص التجارية المتاحة وتعزيز العلاقات الاقتصادية بين مصر وسيراليون بما يخدم مصالح شعبي البلدين، وذلك من خلال استمرار التنسيق والتعاون في المستقبل، بما يسهم في تحقيق التنمية المستدامة ودعم مسارات التعاون المشترك في جميع المجالات.