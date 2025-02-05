السفير المصري لدى هندوراس يلتقي وزير الخارجية الهندوراسي

حمدي عبدالله - القاهرة في الأربعاء 5 فبراير 2025 08:31 صباحاً - استقبل السيد "إدواردو إنريكي رينا"، وزير خارجية جمهورية هندوراس، السيد السفير حاتم حسوبة، الذي قام بتسليم سيادته صورة من أوراق اعتماده سفيرًا غير مقيم لمصر لدى هندوراس.

تناول اللقاء أوجه التعاون القائم بين البلدين وسبل تدعيمه في مجالات التجارة والاستثمار، فضلاً عن التنسيق بين الجانبين في الأطر والمحافل الدولية، وفي مقدمتها اليونسكو. كما تطرق السفير حسوبة إلى المزايا التي يمكن أن توفرها المنطقة الاقتصادية لقناة السويس للمشروعات الهندوراسية، خاصة في مجال المنسوجات.

كما أعرب الوزير الهندوراسي عن تقدير بلاده للموقف المصري الثابت تجاه الحقوق غير القابلة للتصرف للشعب الفلسطيني، مضيفًا تأييد هندوراس للجهود المصرية الدبلوماسية الدؤوبة ودعمها لثوابت القضية الفلسطينية.