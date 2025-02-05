نائب وزير الخارجية والهجرة وشئون المصريين فى الخارج يلتقى برموز الجالية المصرية...

حمدي عبدالله - القاهرة في الأربعاء 5 فبراير 2025 08:31 صباحاً - التقى السفير نبيل حبشي، نائب وزير الخارجية والهجرة وشئون المصريين بالخارج، يوم الإثنين 3 فبراير 2025، بلفيف من رموز الجالية المصرية فى زامبيا، حيث تم اطلاعهم على العديد من إنجازات الحكومة المصرية، وقد استهدف اللقاء ايضاً الوقوف على احتياجاتهم والتعرف على أوضاعهم والاستماع إلى مقترحاتهم بهدف العمل على حلها، وذلك بمشاركة السفيرة ميادة عصام، سفيرة مصر لدى زامبيا.

أكد السفير نبيل حبشى على توجيهات فخامة الرئيس عبد الفتاح السيسي وتوجيهات د. بدر عبد العاطى، وزير الخارجية والهجرة وشئون المصريين بالخارج، الخاصة بالتواصل المباشر والمستمر مع أبناء الجاليات المصرية بالخارج، مبرزاً الجهود التي تقوم بها وزارة الخارجية والهجرة فى هذا الصدد، حيث تضع تيسير أمور المصريين بالخارج على رأس أولوياتها، وذلك من خلال العمل على تسريع كافة المعاملات القنصلية ورقمنتها، فضلاً عن تقديم مبادرات فى العديد من المجالات لتلبية كافة احتياجات أبناء الجالية المصرية بالخارج.

كما وجه السفير نبيل حبشى الدعوة لرموز الجالية للمشاركة فى النسخة المُقبلة من مؤتمر المصريين بالخارج يومي 3-4 أغسطس ٢٠٢٥، والذى يمثل منصة للحوار بين الجاليات المصرية ووزارة الخارجية، حيث سيتم خلاله مناقشة ما تم إنجازه من مبادرات لتلبية الاحتياجات والاستجابة لطلبات المصريين بالخارج.

كما استعرض السفير نبيل حبشى أهم المبادرات والإنجازات التي تحققت ومن أهمها، إتاحة قنوات التواصل لتلقي المقترحات واستفسارات المصريين حول العالم على مدار الساعة، بالإضافة إلى الفرص والمزايا للمصريين بالخارج في مجالات الإسكان والاستثمار في مجالات الزراعة والصناعة والخدمات بتيسيرات كبيرة.

من جانبهم، أشاد أبناء الجالية المصرية في زامبيا بجهود وزارة الخارجية والهجرة والمصريين بالخارج، وما تقدمه للمصريين حول العالم من خدمات متميزة، وتعزيز الحوار المباشر لخدمة الوطن، كما عرضوا بعض مقترحاتهم لتعظيم الاستفادة من الدور الذي تلعبه الجالية المصرية فى زامبيا، وذلك فى العديد من المجالات ومنها الطب والتجارة وتوليد الكهرباء والصناعات التحويلية.