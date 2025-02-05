السفير المصري لدى بوليفيا يبحث مع وزير الطاقة فرص تعزيز التعاون المشترك

حمدي عبدالله - القاهرة في الأربعاء 5 فبراير 2025 08:31 صباحاً - التقى السفير حاتم النشار سفير جمهورية مصر العربية في لاباز مع وزير الطاقة والمحروقات البوليفي "أليخاندرو جاياردو"، حيث ناقش معه سبل دعم العلاقات في مجالات الطاقة التقليدية والمتجددة والهيدروجين الأخضر، وفرص التعاون الاستثماري خلال المرحلة القادمة، وبناء شراكة في مجال الطاقة تحديداً، وذلك على ضوء ما تتمتع به مصر من خبرات وقدرات متميزة.

تطرق اللقاء إلى أهمية الوقوف على احتياجات بوليفيا على الصعيد التنموي وكيفية تلبيتها، بما يعكس سعي البلدين لدعم العلاقات والمساهمة في مساعي تحقيق التنمية وتوجيه دفة الاستثمارات بمجال البترول والغاز والطاقة المتجددة نحو مناطق جغرافية جديدة.

من جانبه، قام الوزير البوليفي باستعراض الفرص الاستثمارية المتنوعة المتاحة أمام الشركات المصرية وبخاصة في مورد الليثيوم، وأكد على استعداد بلاده لجذب المزيد من الاستثمارات من الشرق الأوسط.