الممثل الشخصي لرئيس الجمهورية لدى وكالة النيباد يترأس اجتماعات لجنة التسيير

حمدي عبدالله - القاهرة في الأربعاء 5 فبراير 2025 08:31 صباحاً - ترأس السيد السفير أشرف سويلم، الممثل الشخصي لرئيس الجمهورية لدى وكالة الاتحاد الأفريقي للتنمية(النيباد) ومساعد وزير الخارجية للمنظمات والتجمعات الأفريقية اليوم 4 فبراير الاجتماع الواحد والسبعين للجنة تسيير النيباد.

وقد ناقش الاجتماع تقرير عمل الوكالة لعام 2024، ومتابعة تنفيذ توصيات الاجتماع السبعين للجنة التسيير، في ضوء التحديات التنموية الكبيرة التي تشهدها القارة الافريقية، فضلا عن استعراض الموقف التنفيذي للمشروعات التي تعكف النيباد على تنفيذها حاليًا في شتى المجالات، ومن بينها دور الوكالة في تيسير تنفيذ مشروعات البنية التحتية القارية والإقليمية ذات الاولوية لتحقيق الاندماج والتكامل القاري.

واستعرض الاجتماع ايضا دراسة الجدوى الخاصة بإنشاء صندوق للتنمية تابع للوكالة لتسريع وتيرة تنفيذ أجندة 2063، حيث يمثل هذا الصندوق، بعد اعتماده، إحدى أهم ركائز تنفيذ المشروعات القارية الكبرى، وذلك في ضوء توفيره لآلية مستدامة تعالج مشكلة فجوة تمويل أنشطة الوكالة.

بالاضافة الى ذلك، ناقشت لجنة التسيير الخطة الاستراتيجية لأنشطة الوكالة خلال عام 2025، تمهيدا لعرضها على القمة القادمة للنيباد، والتي سيتراسها الرئيس عبد الفتاح السيسي والمقرر عقدها يوم 10 فبراير في ضوء رئاسة سيادته للجنة التوجيهيهة لرؤساء دول وحكومات النيباد.

هذا، وتأتي المشاركة المصرية لتؤكد حرص مصر على التواجد الفعال والنشط بالمحافل الأفريقية خاصةً أن مصر إحدى الدول الخمس المؤسسة للوكالة، وكذا في إطار الدور الريادي المصري في معاونة الدول الأفريقية على تحقيق أهداف الأجندة الأفريقية للتنمية 2063.