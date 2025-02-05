حماس: نرفض تصريحات الأمريكيين بشأن تهجير الفلسطينيين من غزة

احمد وائل عمر - القاهرة في الأربعاء 5 فبراير 2025 12:32 صباحاً - أعلنت حماس رفضها تصريحات المسؤولين الأمريكيين بشأن تهجير الفلسطينيين من غزة، وذلك حسبما أفادت قناة "القاهرة الإخبارية"، في خبر عاجل لها.

وقالت حماس، إن حجم المار كبير وغير مسبوق ونحتاج للكثير من أجل إعادة الإعمار في غزة، موضحة أن عملية إعادة الإعمار يمكن أن تتم مع بقاء أهالى غزة دون تهجيرهم من القطاع.

وفى وقت سابق من اليوم، قال مبعوث ترامب للشرق الأوسط ستيف ويتكوف إن اتفاق وقف إطلاق النار في غزة وضعت بنوده خلال عهد الإدارة السابقة، وهناك بعضها يحتاج إلى إعادة نظر، خاصة ما يتعلق بالمرحلة الثالثة. وأضاف: "غزة مدمرة ولن يكون هناك إمكانية لإعمارها في 5 أعوام كما تنص المرحلة الثالثة".