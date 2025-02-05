أخبار مصرية

رئيس جهاز “مستقبل مصر” يستقبل وزير السياسة الزراعية الأوكراني لبحث تعزيز التعاون

0 نشر
0 تبليغ

  • رئيس جهاز “مستقبل مصر” يستقبل وزير السياسة الزراعية الأوكراني لبحث تعزيز التعاون 1/5
  • رئيس جهاز “مستقبل مصر” يستقبل وزير السياسة الزراعية الأوكراني لبحث تعزيز التعاون 2/5
  • رئيس جهاز “مستقبل مصر” يستقبل وزير السياسة الزراعية الأوكراني لبحث تعزيز التعاون 3/5
  • رئيس جهاز “مستقبل مصر” يستقبل وزير السياسة الزراعية الأوكراني لبحث تعزيز التعاون 4/5
  • رئيس جهاز “مستقبل مصر” يستقبل وزير السياسة الزراعية الأوكراني لبحث تعزيز التعاون 5/5

نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر رئيس جهاز “مستقبل مصر” يستقبل وزير السياسة الزراعية الأوكراني لبحث تعزيز التعاون في المقال التالي

أحمد جودة - القاهرة - بحضور السفير الأوكراني في مصر

أخبار مصر

الثلاثاء 04/فبراير/2025 - 11:39 م 2/4/2025 11:39:56 PM

رئيس جهاز مستقبل
رئيس جهاز مستقبل مصر

 

استقبل الدكتور بهاء الغنام، رئيس جهاز مستقبل مصر للتنمية المستدامة، وزير السياسة الزراعية في دولة أوكرانيا، وسفير أوكرانيا لدى جمهورية مصر العربية، والوفد المرافق لهما من المستثمرين حيث ضم الوفد عدد من كبار الشركات العالمية في تجارة الأقماح والزيوت والدواجن، وذلك بمقر الجهاز بالدلتا الجديدة، يأتي ذلك في إطار تعزيز التعاون المشترك.

4c52ec496d.jpg
رئيس جهاز مستقبل مصر ووزير الزراعي الأوكراني


وتناول اللقاء سُبل تعزيز التعاون المشترك بين البلدين في مجالات التجارة الزراعية والحبوب ومجالات أخرى، حيث تم بحث آفاق زيادة التبادل التجاري والاستثمارات الزراعية بما يسهم في دعم الأمن الغذائي وتعزيز العلاقات الثنائية.

90331b853b.jpg
وزير الزراعي يتفقد عدد من المشروعات 

واصطحب الدكتور بهاء الغنام، الوفد الأوكراني في جولة ميدانية شملت تفقد الأراضي الزراعية، المحاصيل المختلفة، الثروة الحيوانية، والمنطقة الصناعية، حيث تم استعراض أحدث التقنيات الزراعية والمشروعات التنموية التي ينفذها الجهاز لتحقيق الاكتفاء الذاتي وزيادة الإنتاج الزراعي.
 

99c4da9ff2.jpg
رئيس جهاز مستقبل مصر مع وزير الزراعي الأوكراني

وأكد الطرفان خلال اللقاء على أهمية تعزيز الشراكة والتعاون في المجالات الزراعية والاستثمارية، بما يعود بالنفع على البلدين ويسهم في تحقيق التنمية المستدامة.

هيثم هارون

هيثم هارون

بكالوريوس تربيه وماجستير في علوم السياحه من جامعة الأقصر ومتخصص في علوم السياحه والتحرير الاخباري التلفزيوني والصحفي.

إقرأ ايضا

Advertisements

قد تقرأ أيضا