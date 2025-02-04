نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر وزيرة التضامن الاجتماعي تشهد إطلاق حملة "إفطار صائم" للعام الثالث عشر على التوالي استعدادًا لشهر رمضان في المقال التالي

أحمد جودة - القاهرة -

شهدت الدكتورة مايا مرسي، وزيرة التضامن الاجتماعي، اليوم إطلاق حملة "إفطار صائم" التي تنظمها مؤسسة "مصر الخير" للعام الثالث عشر على التوالي، وذلك بحضور عدد من الوزراء والمحافظين وسفراء الدول العربية، إلى جانب شخصيات عامة ونجوم المجتمع.

حضر الفعالية الدكتور أشرف صبحي، وزير الشباب والرياضة، والدكتور أسامة الأزهري، وزير الأوقاف، والسيد محمد جبران، وزير العمل، بالإضافة إلى السفيرة نبيلة مكرم، رئيس الأمانة الفنية للتحالف الوطني للعمل الأهلي التنموي، والدكتور علي جمعة، رئيس مجلس أمناء مؤسسة "مصر الخير"، والدكتور محمد رفاعي، الرئيس التنفيذي للمؤسسة.

تقام الحملة تحت شعار "رمضان الخير من مصر الخير"، وتهدف إلى إدخال البهجة والسرور على الأسر المستحقة خلال شهر رمضان، عبر توفير وجبات غذائية ومنتجات متنوعة تتناسب مع احتياجات الصائمين في جميع محافظات الجمهورية.

وخلال الفعالية، شاركت وزيرة التضامن الاجتماعي والوزراء والضيوف في تعبئة كراتين المواد الغذائية، تمهيدًا لتوزيعها على المستحقين. وأعربت الوزيرة عن سعادتها بالمشاركة في هذا الحدث، الذي يعكس روح التكافل والخير التي يتميز بها الشعب المصري، موجهة الشكر لكل المتبرعين والداعمين للحملة.

من جانبه، أكد الدكتور علي جمعة أن استمرار حملة "إفطار صائم" للعام الثالث عشر على التوالي يعكس الثقة المتبادلة بين المؤسسة والمتبرعين والشركاء، مشيدًا بالدعم الذي يقدمه المتطوعون والعاملون في المؤسسة لضمان وصول المساعدات إلى الأسر الأكثر احتياجًا.

أما الدكتور محمد رفاعي، الرئيس التنفيذي لمؤسسة "مصر الخير"، فأوضح أن المؤسسة تعتمد على أساليب منهجية متطورة لضمان قياس أثر الحملات السابقة وتطوير الخدمات المقدمة، بما يحقق أقصى درجات الرضا لدى المستحقين والمتبرعين.

وأكد أن المؤسسة استعدت مبكرًا لشهر رمضان، لضمان توفير الاحتياجات الغذائية الأساسية للأسر المستحقة، داعيًا الأفراد والكيانات الاقتصادية للمشاركة في الحملة وتعزيز الشراكات الاستراتيجية التي تدعم الاستقرار المجتمعي.

وفي ختام الفعالية، شدد المشاركون على أهمية تكاتف الجهود لضمان وصول الخير إلى كل محتاج خلال الشهر الفضيل، مؤكدين التزام مؤسسة "مصر الخير" بمواصلة دورها التنموي والإنساني لخدمة المجتمع المصري.

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