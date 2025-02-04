نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر "من النيل إلى تاترا" متحف الحضارة يطلق عرضًا ثقافيًا بالتعاون مع سلوفاكيا في المقال التالي

أحمد جودة - القاهرة - افتتح الدكتور الطيب عباس الرئيس التنفيذي للمتحف القومي للحضارة المصرية فعالية ثقافية جديدة بالتعاون مع سقارة دولة سلوفاكيا بالقاهرة.

وقال الطيب عباس إن الفاعلية تحمل عنوان "من النيل إلى تاترا تبادل ثقافي" وهي تعرض للروابط الثقافية المتشابهة بين البلدين، من خلال عرض أزياء للملابس التراثية ومعرض فني سلوفاكي.

ومن ناحيته قال محمد سامي مصمم أزياء مصري إن العرض يشير إلى أوجه التشابه التراثي بين مصر وسلوفاكيا، من حيث النشأة وكذلك التطور.

فيما قال لوبومير سابو فنان سلوفاكي، إن اللوحات التي ستُعرض اليوم، هي لتوثيق التشابه التراثي بسن البلدين وكيف أن التراث يتطور بشكل متوازي حول العالم.

وشهد الحفل عدد كبير من السفراء والفنانيين والإعلاميين والصحفيين والمهتمين بالفنون والتراث والأزياء.