بعد إصابة احد المشجعين.. نادى الاتحاد الليبى يتقدم ببلاغ للنائب العام بعد إطلاق النار على جماهيره فى وجود كهربا

احمد وائل عمر - القاهرة في الثلاثاء 4 فبراير 2025 08:39 مساءً - أعلن نادى الاتحاد الليبى عن تقديم شكوى رسمية إلى النائب العام ووزير الداخلية، بعد إصابة أحد مشجعيه في مواجهة المجد التي أقيمت اليوم في الدورى.

وقال النادى في بيان عبر حسابه الرسمي على فيسبوك: "إدارة وجماهير نادي الاتحاد تدين وتستنكر قيام أفراد قوة التدخل والسيطرة بإطلاق النار الحى على المشجعين العزل أثناء تشجيعهم لفريقهم بالمباراة (الاتحاد والمجد) وإصابة مشجع إصابة خطيرة دخل على إثرها العناية الفائقة."

وتابع نادى الاتحاد في بيانه: ومن خلال هذا البيان نتقدم للسيد المستشار النائب العام ووزير الداخلية بفتح تحقيق عاجل ومحاسبة المتورطين وإيفاء كل ذي حق حقه، وتحريك الدعوى الجنائية ضدهم."الاتحاد الليبي يتعادل بهدف كهربا

حسم التعادل الإيجابى بنتيجة 1-1 مباراة المجد ضد الاتحاد في الدورى الليبى اليوم، ضمن مباريات الجولة التاسعة من عمر المسابقة، في المباراة التي شهدت الظهور الأول لنجم الأهلى المعار، محمود كهربا مع الاتحاد الليبى.

وسجل كهربا هدف الاتحاد الليبي في مباراة اليوم من ركلة جزاء، ليوقع على اول أهدافه مع الفريق فى الدورى الليبى فى مباراته الأولى.ترتيب الدوري الليبي

ويتصدر السواحيلى جدول ترتيب المجموعة الثالثة في الدورى الليبى حاليا برصيد 20 نقطة من 8 مباريات، بينما يأتي الأولمبى في المركز الثانى برصيد 18 نقطة من 8 مباريات، ويحتل الاتحاد الذى يضم كهربا المركز الثالث برصيد 14 نقطة من 9 مباريات ثم شباب الغار وأبوسليم بـ13 نقطة من 8 مباريات.

وفى باقى المجموعات يتصدر الأخضر ترتيب المجموعة الأولى وأهلى بنى غازى في المجموعة الثانية، وأهلى طرابلس في المجموعة الرابعة.

وأعلن نادي الاتحاد الليبي، تعاقده مع محمود كهربا، قادما من الأهلي، وذلك على سبيل الإعارة لمدة 6 أشهر اعتباراً من فترة الانتقالات الشتوية الحالية.

واتفق الاتحاد الليبي اتفق مع محمود كهربا على انتقاله على سبيل الإعارة لمدة 6 أشهر مقابل 125 ألف دولار يتحصل عليها الأهلي.

بيان الاتحاد الليبي بيان الاتحاد الليبي



