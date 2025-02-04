تعليم القاهرة: غدا فتح باب التظلمات على نتيجة الإعدادية

احمد وائل عمر - القاهرة في الثلاثاء 4 فبراير 2025 08:39 مساءً - أعلنت مديرية التربية والتعليم بالقاهرة، عن فتح باب التظلمات لصفوف النقل والشهادة الإعدادية، للفصل الدراسي الأول لعام 2025/2024، وذلك اعتبارا من غد الأربعاء الموافق 2025/2/5، ولمدة خمسة عشر يوما، على أن تقدم التظلمات بالإدارات التعليمية التابعة لها المدارس.

وتنشر" صوت الأمة" لينك نتيجة الشهادة الإعدادية بالقاهرة، للنف الأول من العام الدراسى 2024 /2025، وذلك بعد اعتماد النتيجة من محافظ القاهرة بنسبة نجاح 72.94%.

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واعتمد الدكتور إبراهيم صابر محافظ القاهرة، نتيجة امتحانات الفصل الدراسي الأول لشهادة إتمام التعليم الأساسى ( الشهادة الإعدادية) للعام الدراسي 2024 /2025 بنسبة نجاح 72.94% .

كما اعتمد محافظ القاهرة نتيجة امتحانات الصم وضعاف السمع بنسبة نجاح 96.9 % ، ونتيجة اعدادية المكفوفين بنسبة نجاح 86.5 % ، ونتيجة المدارس الدولية بنسبة نجاح 94.43 % ، ونتيجة إمتحانات الإعدادية المهنية بنسبة نجاح 86.09 % ، ونتيجة إمتحانات الإعدادية الرياضية 58.59% .