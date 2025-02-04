موعد مشاركة أشرف بن شرقي فى تدريبات الأهلي الجماعية

احمد وائل عمر - القاهرة في الثلاثاء 4 فبراير 2025 08:39 مساءً - يخضع المغربي أشرف بن شرقي لاعب الأهلي الجديد لاختبار طبي مطلع الأسبوع المقبل لحسم موقفه من مباراة غزل المحلة المقرر لها يوم 11 فبراير الجاري في الجولة الـ13 ببطولة الدوري المصري.

ويعاني أشرف بن شرقي المُنضم للأهلي حديثاً من إصابة بتمزق في العضلة الأمامية، تُبعده عن مباريات وتدريبات الفريق الحالية.

وبدأ أشرف بن داري أمس ، الأثنين، برنامجه التأهيلي للتعافي من الإصابة الأخيرة تمهياً للمشاركة في تدريبات الفريق الجماعية ومن ثم المشاركة في المباريات.

وتُشير المعلومات الواردة إلى صعوبة فرص أشرف بن شرقي في المشاركة أمام غزل المحلة وإن كان هذا الأمر سيتم حسمه مطلع الأسبوع المقبل لكن الاحتمال الأقرب هو مشاركة اللاعب المغربي في مباراة الإسماعيلي يوم 22 فبراير الجاري.

وإنضم بن شرقي للأهلي خلال فترة الإنتقالات الشتوية الجارية بعد فسخ عقده مع نادي الريان القطري.