نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر نقيب المحامين يشكل لجنة للدفاع عن المحامي أحمد رمزي في المقال التالي

أحمد جودة - القاهرة -

أصدر عبد الحليم علام، نقيب المحامين ورئيس اتحاد المحامين العرب، قرارًا بتشكيل لجنة للدفاع والحضور مع المحامي أحمد رمزي في القضية رقم 11226 لسنة 2019 جنح قسم أول المحلة، والمقرر نظرها في جلسة غدًا الأربعاء الموافق 5 فبراير 2025.

وضمت اللجنة كلًا من:

الأستاذ محمود الداخلي الأستاذ محمد الكسار الأستاذ محمد كركاب الأستاذ محسن لطفي

ويأتي هذا القرار في إطار دعم نقابة المحامين لأعضائها وتوفير المساندة القانونية لهم في مختلف القضايا.