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تعديلات مواعيد القطارات خلال شهر رمضان المبارك لعام 1446 هـ

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  • تعديلات مواعيد القطارات خلال شهر رمضان المبارك لعام 1446 هـ 2/3
  • تعديلات مواعيد القطارات خلال شهر رمضان المبارك لعام 1446 هـ 3/3

نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر تعديلات مواعيد القطارات خلال شهر رمضان المبارك لعام 1446 هـ في المقال التالي

أحمد جودة - القاهرة - أعلنت الهيئة القومية لسكك حديد مصر عن إجراء تعديلات على مواعيد بعض القطارات اعتبارًا من يوم السبت الموافق 1 مارس 2025، وذلك على النحو التالي:

يتم إيقاف تشغيل قطاري 2027 - 2026 مكيف تالجو (القاهرة/ الإسكندرية وبالعكس) بشكل مؤقت لحين صدور تعليمات أخرى.

تعديلات على مواعيد وتشغيل القطارات:

قطار 1915 سياحي: ينطلق من القاهرة الساعة 8:15 مساءً ويصل إلى المنصورة الساعة 5:40 صباحًا.

قطار 3017 مكيف: يُضاف توقفه في محطتي قويسنا وبركة السبع على خط (القاهرة/ المنصورة)

تعديل جدول تشغيل كل من:

قطار 586/587 مكيف (الإسكندرية/ المنصورة).

قطار 63 ركاب (طنطا/ المنصورة).

وتعود مواعيد القطارات إلى جدولها الطبيعي فور انتهاء شهر رمضان المبارك.

 

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محمد يوسف

محمد يوسف

متخصص فى مجال الكتابة وتحرير المقالات والترجمة من اللغتين الإنجليزية والفرنسية والعكس لمدة تزيد عن 8 سنوات – الترجمة الكاملة يدويًا دون الإعتماد على أي مواقع ترجمة. – الدقة في الترجمة وعدم وجود أخطاء – التدقيق النحوي واللغوي للنص المترجم – مراعاة أن يتناسب أسلوب اللغة مع الموضوع

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