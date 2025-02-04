السكة الحديد تستعد لشهر رمضان بتعديل مواعيد بعض القطارات

حمدي عبدالله - القاهرة في الثلاثاء 4 فبراير 2025 07:37 مساءً - تستعد هيئة السكة الحديد لاستقبال شهر رمضان بتعديل فى مواعيد بعض القطارات لتتناسب مع ركاب القطارات خلال شهر رمضان، وذلك على خط القاهرة الإسكندرية، والقاهرة المنصورة، وطنطا المنصورة، على أن تعود القطارات طبقاً لمواعيدها المدرجة بجدول المسير، بعد انتهاء شهر رمضان.



وقررت هيئة السكة الحديد تعديل مواعيد بعض القطارات على النحو التالى:

اولا: اعتباراً من يوم السبت 1- 3 – 2025 يتم تنفيذ الآتى:

يتم إيقاف تشغيل قطارى 2027 - 2026 مكيف تالجو القاهرة / الإسكندرية وبالعكس (إيقاف مؤقت) ولحين صدور تعليمات أخرى.

قيام قطار 1915 سياحى القاهرة / المنصورة من القاهرة الساعة 15.20 يصل المنصورة الساعة 17.40 كالجدول المرفق.

وقوف قطار 3017 مكيف القاهرة / المنصورة بمحطتي قويسنا / بركة السبع كالجدول المرفق.

ويترتب على هذا التشغيل تعديل جداول قطار ( 587/586 ) مكيف الإسكندرية / المنصورة، وقطار (63) ركاب طنطا / المنصورة كالجدول المرفق.

ثانيا: بانتهاء شهر رمضان المعظم تعود القطارات طبقاً لمواعيدها المدرجة بجدول المسير.