محافظ الجيزة: وحدة السكان نفذت 3872 نشاط استفاد منه 249 ألف مواطن خلال

احمد وائل عمر - القاهرة في الثلاثاء 4 فبراير 2025 01:31 مساءً - أكد المهندس عادل النجار محافظ الجيزة على تقديمه سبل الدعم وتذليل العقبات أمام تنفيذ كافة المبادرات الخاصة بوحدة السكان لما لعا من أهمية في التعامل ومعالجة الزيادة السكانية التي تلتهم جهود التنمية لتقديم خدمات أفضل للمواطنين ولتنفيذ استراتيجية السكان وخطة الدولة نحو التنمية المستدامة ٢٠٣٠ .

تصريحات المهندس عادل النجار محافظ الجيزة جاءت خلال اطلاعه علي جهود وحدة سكان الجيزة خلال عام ٢٠٢٤ التي شهدت تنفيذ ٣٨٧٢ نشاط استفاد منه ٢٤٩١٤٤ مواطن وذلك بالتعاون مع شركاء المجتمع من المديريات الخدمية ومنظمات المجتمع المدني وذلك من خلال اطلاق العديد من المبادرات المجتمعية التي تهدف إلي توعية المواطنين .

وأشار محافظ الجيزة أن المبادرات شملت " خلفيتك مسئوليتك.. احسبيها صح " والتي استفاد منها ٧٧ الف و٨٤٤ مواطن من خلال تنفيذ ١١٥٠ ندوة توعوية تعالج التسرب من التعليم والزواج المبكر وعمالة الاطفال وارتفاع معدل المواليد الي جانب تنظيم مبادرة " الجواز مش جهاز غسالة واحدة كفاية " والبالغ عدد المستفيدين منها ٣٣ ألف و٩٦٧ مواطن من خلال تنفيذ ٥٤٨ ندوة للتوعية عن عدم المغالاة في المهور وتكاليف الزواج .

بالإضافة إلى مبادرة " صحتنا في بيئتنا شارك في حمايتها " والتي استفاد منها ٣٢ ألف من خلال تنفيذ ٥٨٧ ندوة ونشاط عن كيفية الحفاظ على البيئة واضرار السلوكيات الخاطئة علي الانسان والحيوان والبيئة، ومبادرة " تحدث معه " والتي استفاد منها عدد ٢٨ ألف و٨٤ مواطن من خلال تنفيذ ٣٧٤ ندوة لإشراك الرجال والشباب المقبلين علي الزواج وتعزيز دورهم ومبادرة " امسك قلمك و اتعلم " والتي استفاد منها ١٢ ألف و٥٨٢ مواطن من خلال ٢٠٥ قافلة واستكتاب فوري ومبادرة " أسس التربية السليمة للنشئ " والتي استفاد منها ١٨ ألف و٨٧٥ مستفيد من خلال ٢٨٢ ندوة لتعزيز الهوية والاخلاق الحميدة .

وأثني المحافظ علي الجهود المبذولة من خلال وحدة السكان بالمحافظة بالتعاون مع شركاء العمل من المديريات الخدمية ومنظمات المجتمع المدني لافتا إلي أهمية التوعية المجتمعية وتغيير العادات والموروثات الخاطئة.

ووجه محافظ الجيزة علي ضرورة تكاتف وتضافر جميع جهود المؤسسات والهيئات الحكومية وغير الحكومية والمجتمع المدني لتكثيف الندوات التوعوية خلال الفترة المقبلة لرفع الوعي لدي المواطنين .