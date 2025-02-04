محافظ الأقصر يعتمد نتيجة الشهادة الإعدادية بنسبة نجاح 76%

احمد وائل عمر - القاهرة في الثلاثاء 4 فبراير 2025 12:32 مساءً - اعتمد المهندس عبدالمطلب عمارة محافظ الأقصر، اليوم الثلاثاء، نتيجة الشهادة الإعدادية للفصل الدراسي الأول لعام 2024/2025، بنسبة نجاح بلغت 76%، وتقدم المحافظ بالتهنئة للطلاب الناجحين وتمنى لهم مزيدًا من التفوق في المراحل التعليمية القادمة، مؤكدًا على جهود قطاع التعليم بالمحافظة في توفير بيئة تعليمية مناسبة.

وكان قد أنهى 18016 طالب وطالبة في 111 لجنة بمحافظة الأقصر، الخميس 23 يناير الجارى، آخر أيام امتحانات الشهادة الإعدادية بأداء إمتحانات مواد الجبر والإحصاء على مدار ساعتين والتربية الرياضية للمدارس الرياضية، حيث تابع الدكتور صفوت جارح وكيل تعليم الأقصر آخر أيام الإمتحانات اليوم، مؤكداً على عدم تلقي غرفة عمليات المديرية أية شكاوى أو رصد مخالفات داخل اللجان.

ومن جانبه، قال الدكتور صفوت جارح، ان طلاب الصف الثالث الإعدادي كانوا يؤدون الامتحانات بصورة طبيعية خلال الأيام الماضية، مضيفاً أن عدد لجان امتحانات الشهادة الإعدادية فى جميع إدارات الأقصر السبع 111 لجنة للاعدادى العام وتستقبل 18016 طالب وطالبة، حيث حضر الجولة أمل النجار مدير إدارة الأقصر للشهادة الإعدادية، ومنال فهمي مديرة مدرسة الأقصر الثانوية بنات.

وكان قد تفقد الدكتور صفوت جارح وكيل وزارة التربية والتعليم بالأقصر، مقر تصحيح أوراق امتحانات الشهادة الإعدادية، حيث أن أعمال كنترول الشهادة الإعدادية تسير بشكل منتظم، ويتم تصحيح كراسات الإجابة ورصد الدرجات، وذلك وفقاً لتوجيهات محمد عبد اللطيف وزير التربية والتعليم والتعليم الفني، وتحت رعاية المهندس عبدالمطلب عمارة محافظ الأقصر.

وأكد وكيل تعليم الأقصر، إلى أنه فور الانتهاء من المراجعة والرصد سيتم عرض النتيجة على المهندس عبدالمطلب عمارة محافظ الأقصر لاعتمادها وإعلانها، حيث جاء ذلك بمرافقة جمال عبده رئيس لجنة النظام والمراقبة للشهادة الإعدادية، والذي أوضح أن المعلمين يقومون بأعمال التصحيح بكل جدية لإعلان النتيجة في أسرع وقت ممكن، تحت إيمان عبد العال مدير عام التعليم العام.