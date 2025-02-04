جامعة طيبة التكنولوجية تنظم زيارة لمعرض القاهرة الدولي للكتاب في دورته الـ56

حمدي عبدالله - القاهرة في الثلاثاء 4 فبراير 2025 12:31 مساءً - نظمت جامعة طيبة التكنولوجية زيارة طلابية لمعرض القاهرة الدولي للكتاب في دورته الـ 56، بمشاركة عدد من أعضاء هيئة التدريس والطلاب.

وأجرى وفد الجامعة جولة في أروقة المعرض المختلفة، وتفقدوا أجنحة دور النشر المحلية والعالمية، واطلعوا على أحدث الإصدارات في مختلف المجالات، كما حظوا بفرصة حضور عدد من الفعاليات الثقافية والعروض الفنية التي تقام على هامش المعرض، واقتنوا مجموعة من الكتب والمراجع التي ستثري حصيلتهم المعرفية وتساعدهم في دراستهم وأبحاثهم الأكاديمية.

وأكد الدكتور عادل زين الدين، رئيس جامعة طيبة التكنولوجية، أهمية هذه الزيارة في توسيع مدارك الطلاب وتنمية وعيهم الثقافي، مشيرًا إلى أن الجامعة تسعى دائمًا إلى توفير الفرص لهم للتعرف على مختلف الثقافات واكتساب المعرفة في جميع المجالات.

من جانبه، أوضح الدكتور محمد عبدالمنعم رسلان، نائب رئيس الجامعة لشؤون التعليم والطلاب، أن هذه الزيارة تأتي ضمن سلسلة من الأنشطة التي تنظمها الجامعة لتشجيع الطلاب على القراءة والبحث، وتنمية قدراتهم الإبداعية.

وأعرب الطلاب عن سعادتهم بهذه الزيارة، وأكدوا أنها كانت فرصة رائعة لهم للاطلاع على أحدث الإصدارات، والتعرف على ثقافات مختلفة.

وتأتي هذه الزيارة في إطار حرص وزارة التعليم العالي والبحث العلمي على تنظيم زيارات مجانية للطلاب للمعرض، بهدف تعزيز الوعي الثقافي لديهم، وتشجيعهم على القراءة والبحث والاطلاع.

جدير بالذكر أن فعاليات الدورة الـ56 لمعرض القاهرة الدولي للكتاب تستمر حتى 5 فبراير الجاري، بمشاركة أكثر من 1345 دار نشر من 80 دولة، وتشهد الدورة الـ56 للمعرض نجاحًا منقطع النظير وقدرة هائلة على استقطاب الجمهور من مختلف الأنحاء، وذلك لتنوع الفعاليات والمعروضات حيث يقدم المعرض 600 فعالية متنوعة تشمل أنشطة ثقافية وفنية، تقام على مدار أيام انعقاد المعرض.