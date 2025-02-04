نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر انطلاق معرض القاهرة الدولي لليخوت والقوارب الخميس المقبل بمشاركة 40 شركة في المقال التالي

أحمد جودة - القاهرة - أعلنت وزارة النقل عن افتتاح معرض القاهرة الدولي لليخوت والقوارب يوم الخميس 6 فبراير 2025، في تمام الساعة 6 مساءً، وذلك بأرض المعارض بمدينة نصر، بحضور ورعاية الفريق مهندس كامل الوزير، نائب رئيس مجلس الوزراء للتنمية الصناعية ووزير الصناعة، وشريف فتحي وزير السياحة والآثار، إلى جانب قيادات النقل البحري والجهات المعنية.

ويشهد المعرض مشاركة واسعة لأكثر من 40 شركة متخصصة وأكثر من 120 علامة تجارية تعرض تصاميم يخوت متنوعة الأحجام، إلى جانب أحدث المعدات والتجهيزات الخاصة باليخوت السياحية، مثل ماكينات الدفع، أجهزة الملاحة، وأنظمة الإعاشة، بهدف دعم وتطوير هذا القطاع الحيوي.

فرصة لتعزيز سياحة اليخوت في مصر

يعد المعرض فرصة مهمة للراغبين في اقتناء اليخوت، كما يسعى إلى تعزيز سوق اليخوت في مصر وجعلها وجهة عالمية لهذا النوع من السياحة، تنفيذًا لتوجيهات الرئيس عبد الفتاح السيسي. وتمتلك مصر موانئ حديثة ومرافق متطورة تجعلها موقعًا مثاليًا لعشاق الأنشطة البحرية، من رسو اليخوت الفاخرة إلى استكشاف الشعاب المرجانية في البحر الأحمر.

فعاليات المعرض

يتضمن المعرض جلسة نقاشية بعنوان "مصر مقصد عالمي لسياحة اليخوت"، حيث سيتم تسليط الضوء على دور هذا القطاع في دعم الاقتصاد المصري، التحديات التي يواجهها، والفرص الاستثمارية المتاحة. كما سيزور المعرض وفد من نادي يخت موناكو لبحث سبل التعاون مع الجانب المصري وتعزيز الاستثمارات في الموانئ المصرية.

مواعيد الزيارة

يفتح المعرض أبوابه للجمهور من الساعة 11 صباحًا، حيث يمكن للزوار الاطلاع على أحدث التطورات في عالم اليخوت والقوارب ليوم كامل.