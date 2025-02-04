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بدأ فاعليات مؤتمر إفطار صائم بحضور وزير الأوقاف وعدد من المسؤليين

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  • بدأ فاعليات مؤتمر إفطار صائم بحضور وزير الأوقاف وعدد من المسؤليين 2/5
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أحمد جودة - القاهرة - بدءت فاعليات مؤتمر حملة إفطار صائم لعام 2025، المقام في فندق نايل ريتز بالقاهرة.


يذكر أن المؤتمر سوف يشهد حضور عدد كبير من الوزراء والمسؤليين على رأسهم الدكتور أسامه الأزهري وزير الأوقاف والدكتورة مايا مرسي وزيرة التضامن الإجتماعي والدكتور منال عوض وزيرة التنمية المحلية والدكتور علي جمعة رئيس مجلس أمناء مؤسسة مصر الخير ومفتي الديار المصرية الأسبق. 

وسوف يتم خلال المؤتمر عن مكونات الحملة والأرقام المستهدفة لها هذا العام.

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اسماعيل الماحي

اسماعيل الماحي

كاتب محتوى باللغة العربية شغف بالبحث والإطلاع بجانب دقة في مراعاة قواعد اللغة وعلامات الترقيم

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