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برقم الجلوس.. اعرف نتيجة الترم الأول للشهادة الإعدادية بالمنوفية

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برقم الجلوس.. اعرف نتيجة الترم الأول للشهادة الإعدادية بالمنوفية

احمد وائل عمر - القاهرة في الثلاثاء 4 فبراير 2025 11:31 صباحاً - ينشر "صوت الأمة" نتيجة الترم الأول للشهادة الإعدادية بمحافظة المنوفية وذلك بعد اعتمادها بنسبة نجاح  82,38 %.

 

 

 

كان اللواء إبراهيم أبو ليمون محافظ المنوفية اعتمد منذ قليل نتيجة الشهادة الإعدادية العامة دور يناير 2025 بنسبة نجاح  82,38 %  بالمدارس الرسمية والرياضية والخاصة واللغات وطلاب المنازل ، حيث بلغ عدد الحاضرين 85854 .

 

كما اعتمد المحافظ  نتيجة امتحان الصف الثالث الإعدادي للصم دور يناير 2025 بنسبة نجاح 90,91 %  وبلغ عدد المتقدمين والحاضرين  33  طالب ، كما تم إعتماد نتيجة الدور الأول للشهادة الإعدادية المهنية بنسبة نجاح  81,18 %  وتقدم للامتحان  5787  طالب وحضر    5769  طالب ، وكذا اعتماد نتيجة امتحان الصف الثالث الإعدادي للمكفوفين دور يناير 2025  بنسبة نجاح  64,29 % حيث بلغ عدد المتقدمين والحاضرين للامتحان  14  طالب ، كما تم إعتماد نتيجة إتمام الدراسة بمرحلة التلمذة الصناعية بمدارس التربية الفكرية بنسبة نجاح 98,73 % حيث بلغ عدد المتقدمين 157 طالب .

 

وأعرب محافظ المنوفية عن خالص تهانيه القلبية للطلاب الناجحين وأولياء أمورهم ، متمنياً لهم دوام التفوق ومواصلة مسيرة النجاح والتفوق كونه السبيل الوحيد للنهوض بالوطن ، كما وجه  الشكر والتقدير لكافة العاملين بقطاع التعليم بالمحافظة لجهودهم المبذولة طوال العام الدراسي وتحقيق نتائج مشرفة .

 

ومن جانبه أوضح وكيل وزارة التربية والتعليم بالمحافظة بأن إجمالى عدد الطلاب المتقدمين لامتحانات الشهادة الإعدادية العامة لعام 2025 بلغ 86 ألف و 12 طالب وطالبة بمختلف الإدارات التعليمية بنطاق المحافظة ، مشيرا إلى  أن المديرية قد أنهت استعداداتها لبدء الفصل الدراسي الثاني والانتهاء من جاهزية المدارس بمختلف الإدارات التعليمية لإستقبال الطلاب وتهيئة الأجواء المناسبة أمامهم لضمان انتظام اليوم الدراسي .

 

 

 

سعد محمود

سعد محمود

صحفي يزاول مهنة الصحافة المنطوقة و المكتوبة، واعمل في جمع ونشر الاخبار بكل التفاصيل وكل ما يخص الأحداث السياسية والفنية العالمية والمحلية والترجمة

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