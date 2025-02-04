برقم الجلوس.. اعرف نتيجة الترم الأول للشهادة الإعدادية بالمنوفية

احمد وائل عمر - القاهرة في الثلاثاء 4 فبراير 2025 11:31 صباحاً - ينشر "صوت الأمة" نتيجة الترم الأول للشهادة الإعدادية بمحافظة المنوفية وذلك بعد اعتمادها بنسبة نجاح 82,38 %.

كان اللواء إبراهيم أبو ليمون محافظ المنوفية اعتمد منذ قليل نتيجة الشهادة الإعدادية العامة دور يناير 2025 بنسبة نجاح 82,38 % بالمدارس الرسمية والرياضية والخاصة واللغات وطلاب المنازل ، حيث بلغ عدد الحاضرين 85854 .

كما اعتمد المحافظ نتيجة امتحان الصف الثالث الإعدادي للصم دور يناير 2025 بنسبة نجاح 90,91 % وبلغ عدد المتقدمين والحاضرين 33 طالب ، كما تم إعتماد نتيجة الدور الأول للشهادة الإعدادية المهنية بنسبة نجاح 81,18 % وتقدم للامتحان 5787 طالب وحضر 5769 طالب ، وكذا اعتماد نتيجة امتحان الصف الثالث الإعدادي للمكفوفين دور يناير 2025 بنسبة نجاح 64,29 % حيث بلغ عدد المتقدمين والحاضرين للامتحان 14 طالب ، كما تم إعتماد نتيجة إتمام الدراسة بمرحلة التلمذة الصناعية بمدارس التربية الفكرية بنسبة نجاح 98,73 % حيث بلغ عدد المتقدمين 157 طالب .

وأعرب محافظ المنوفية عن خالص تهانيه القلبية للطلاب الناجحين وأولياء أمورهم ، متمنياً لهم دوام التفوق ومواصلة مسيرة النجاح والتفوق كونه السبيل الوحيد للنهوض بالوطن ، كما وجه الشكر والتقدير لكافة العاملين بقطاع التعليم بالمحافظة لجهودهم المبذولة طوال العام الدراسي وتحقيق نتائج مشرفة .

ومن جانبه أوضح وكيل وزارة التربية والتعليم بالمحافظة بأن إجمالى عدد الطلاب المتقدمين لامتحانات الشهادة الإعدادية العامة لعام 2025 بلغ 86 ألف و 12 طالب وطالبة بمختلف الإدارات التعليمية بنطاق المحافظة ، مشيرا إلى أن المديرية قد أنهت استعداداتها لبدء الفصل الدراسي الثاني والانتهاء من جاهزية المدارس بمختلف الإدارات التعليمية لإستقبال الطلاب وتهيئة الأجواء المناسبة أمامهم لضمان انتظام اليوم الدراسي .