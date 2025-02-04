نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر عاجل:- نتيجة الشهادة الإعدادية محافظة المنوفية 2025 برقم الجلوس – نسبة النجاح ورابط الاستعلام في المقال التالي

أحمد جودة - القاهرة - اعتمد اللواء إبراهيم أبو ليمون، محافظ المنوفية، نتيجة الشهادة الإعدادية العامة 2025 (دور يناير) بنسبة نجاح 82.38%، وذلك للطلاب في المدارس الرسمية، الرياضية، الخاصة، اللغات، وطلاب المنازل.

وقد بلغ عدد الطلاب الحاضرين 85،854 طالبًا وطالبة في جميع الإدارات التعليمية بالمحافظة.

تفاصيل نتائج الشهادات المختلفة في محافظة المنوفية 2025

✔ نتيجة الصف الثالث الإعدادي للصم: 90.91% – عدد الطلاب المتقدمين 33 طالبًا.

✔ نتيجة الشهادة الإعدادية المهنية: 81.18% – عدد الطلاب المتقدمين 5،787 طالبًا، والحاضرين 5،769 طالبًا.

✔ نتيجة الصف الثالث الإعدادي للمكفوفين: 64.29% – عدد الطلاب المتقدمين 14 طالبًا.

✔ نتيجة مدارس التربية الفكرية (التلمذة الصناعية): 98.73% – عدد الطلاب المتقدمين 157 طالبًا.

رابط الاستعلام عن نتيجة الشهادة الإعدادية 2025 في المنوفية

يمكن للطلاب وأولياء الأمور الاستعلام عن النتيجة عبر موقع مديرية التربية والتعليم بالمنوفية من خلال الخطوات التالية:

الدخول إلى رابط نتيجة الشهادة الإعدادية 2025 بمحافظة المنوفية (سيتم تفعيله فور رفع النتائج). إدخال رقم الجلوس في الحقل المخصص. الضغط على عرض النتيجة لمعرفة الدرجات التفصيلية والمجموع الكلي.

توزيع درجات الشهادة الإعدادية 2025 – الترم الأول

المجموع الكلي للفصل الدراسي الأول 140 درجة موزعة على النحو التالي: