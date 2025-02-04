حالة الطقس اليوم الثلاثاء 4 فبراير 2025: هبات رياح قوية وانخفاض الحرارة وأمطار لمدة 48 ساعة

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أحمد جودة - القاهرة - كشفت الهيئة العامة للأرصاد الجوية عن توقعاتها لحالة الطقس اليوم الثلاثاء 4 فبراير 2025 وحتى يوم الخميس المقبل، محذرة من انخفاض درجات الحرارة وهبوب رياح شديدة مع عودة فرص سقوط الأمطار، مما يشير إلى موجة شتوية باردة بعد فترة استقرار شهدت ارتفاعًا غير معتاد في درجات الحرارة.

حالة الطقس اليوم في مصر

يسود طقس معتدل خلال ساعات النهار على القاهرة الكبرى، الوجه البحري، السواحل الشمالية وشمال الصعيد.

يكون دافئًا في مناطق جنوب الصعيد وجنوب سيناء.

مع حلول الليل، يصبح الطقس شديد البرودة على جميع الأنحاء، مع تحذيرات من تكوّن الشبورة المائية الكثيفة في ساعات الصباح الباكر على الطرق السريعة والزراعية.

تتزايد فرص سقوط أمطار خفيفة مساءً على بعض المناطق بالسواحل الشمالية الغربية.

الطقس غدًا الأربعاء 5 فبراير 2025: انخفاض الحرارة وأمطار لمدة 48 ساعة

أوضحت خرائط الطقس أن البلاد ستشهد تقلبات جوية حادة تبدأ من غد الأربعاء، حيث:

تنخفض درجات الحرارة بمعدل 3 درجات مئوية مقارنة باليوم.

تمتد الأمطار على مدار 48 ساعة في عدة مناطق.

تستمر موجة الرياح القوية الباردة، مما يزيد الإحساس بالبرودة.

تحذيرات من اضطراب حركة الملاحة البحرية على البحر المتوسط بين الأربعاء 5 فبراير وحتى الجمعة 7 فبراير، حيث تصل سرعة الرياح إلى 80 كم/س وترتفع الأمواج إلى 6 أمتار فوق سطح البحر.

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