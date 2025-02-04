سعر الذهب اليوم الثلاثاء 4-2-2025 في مصر

احمد وائل عمر - القاهرة في الثلاثاء 4 فبراير 2025 10:30 صباحاً - تأثر سعر الذهب اليوم الثلاثاء، بحركة الأسعار العالمية والتطورات الاقتصادية التي تلعب دورا رئيسيا في تحديد اتجاهات المعادن الثمينة، ويترقب المستثمرون والمتعاملون أي مستجدات قد تؤثر على الأسعار خلال الفترة المقبلة، خاصة في ظل التغيرات المستمرة في الاقتصاد العالمي.

وسجل عيار 21 مبلغ 3940 جنيها للجرام.



أسعار الذهب فى مصر



سجل الذهب عيار 24 نحو 4502.75 جنيه.

سجل الذهب عيار 21 نحو 3940 جنيها.

سجل الذهب عيار 18 نحو 3377.25 جنيه.

سعر الجنيه الذهب 31520 جنيها.

سجل الذهب عيار 14 نحو 2626.75 جنيه.

وفي نفس الوقت الذي يعاني فيه سوق الأسهم من تشاؤم المستثمرين بشأن تأثير نموذج الذكاء الاصطناعي "DeepSeek"، على الأسواق العالمية والخسائر التى لحقت بشركات التكنولوجيا، شهد الذهب ارتفاعًا هادئًا نحو مستويات قياسية جديدة.

واكتسب الذهب القوة جزئيًا في ظل حالة عدم اليقين الناتجة عن التعريفات الجمركية التي كشف عنها الرئيس دونالد ترامب، ويمكن ان تؤدي إلى اندلاع حرب تجارية عالمية، مما عزز جاذبيته كملاذ آمن.

ويهدف ترامب إلى فرض تعريفات على واردات الرقائق الإلكترونية والأدوية والصلب لتعزيز الإنتاج المحلي ، و تزيد مثل هذه السياسات من جاذبية الذهب للمستثمرين الحذرين.

وتعتمد أسعار الذهب على عدة عوامل رئيسية، من بينها حركة الأسواق العالمية، وسعر صرف الدولار، والسياسات النقدية التي تعتمدها البنوك المركزية، خاصة فيما يتعلق بأسعار الفائدة، ويعد الذهب أحد الأصول الآمنة التي يلجأ إليها المستثمرون، مما يؤدي إلى زيادة الإقبال عليه وبالتالي ارتفاع قيمته.