مدارس ”WE” للتكنولوجيا التطبيقية

حمدي عبدالله - القاهرة في الثلاثاء 4 فبراير 2025 10:29 صباحاً - هي مدارس أنشأتها الشركة المصرية للاتصالات "WE" تحت رعاية وزارة الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات، وتم إطلاقها في العام الدراسي 2020/2021، بهدف إعداد جيل جديد من الكوادر الفنية المؤهلة والقادرة على المنافسة في أسواق الاتصالات، وذلك من خلال دراسة المواد الخاصة بوزارة التربية والتعليم والتعليم الفني المعتادة، بالإضافة إلى المواد الفنية لتخصصات الاتصالات، وتطوير المواقع والبرمجيات، والشبكات وأمن المعلومات.

• 19 مدرسة في 19 محافظة حتى الآن، ومستهدف الوصول إلى 27 مدرسة خلال العام المقبل بمعدل مدرسة بكل محافظة ثم بعد ذلك زيادة أعداد المدارس في كل محافظة.