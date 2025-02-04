محملة بالوقود و المساعدات.. عبور 150 شاحنة مساعدات من معبر رفح إلى قطاع غزة

احمد وائل عمر - القاهرة في الثلاثاء 4 فبراير 2025 09:32 صباحاً - واصلت مصر جهودها في تقديم الدعم الإنساني لقطاع غزة، حيث تحركت 130 شاحنة مساعدات من الجانب المصري عبر معبر رفح البري باتجاه القطاع، في إطار الجهود المستمرة لتخفيف المعاناة الإنسانية وتوفير الاحتياجات الأساسية لسكان غزة.

وضمت القافلة، 12 شاحنة محملة بالوقود وغاز الطهي ما يمثل دعمًا حيويًا للقطاع في ظل الأزمة الحالية، حيث يعتمد تشغيل المستشفيات والمرافق الأساسية على هذه الإمدادات لضمان استمرار الخدمات الطبية والإنسانية، ويعاني قطاع غزة من أزمة حادة في الوقود مما يجعل هذه الإمدادات ضرورية للحفاظ على تشغيل المستشفيات والمخابز ومحطات الكهرباء.

كما تضمنت القافلة شاحنات محملة بالمساعدات الإغاثية والمواد الغذائية والأدوية، إضافة إلى مستلزمات طبية ضرورية للجرحى والمصابين.

يأتي هذا التحرك ضمن الجهود المتواصلة التي تبذلها مصرلتسهيل دخول المساعدات العاجلة إلى غزة، حيث يعد معبر رفح البري شريان الحياة الوحيد للقطاع، في ظل القيود المفروضة على المعابر الأخرى. وقد شهدت الأيام الماضية عبور العديد من الشحنات الإنسانية التي تشمل مواد غذائية وأدوية ومستلزمات طبية لدعم المستشفيات ومراكز الإيواء داخل القطاع.

ومقرر أن تستمر عمليات إرسال المساعدات عبر معبر رفح خلال الأيام المقبلة، مع زيادة التركيز على توفير المستلزمات الطبية ومواد الإغاثة العاجلة، في ظل الجهود المصرية المتواصلة لتخفيف معاناة الفلسطينيين وضمان استمرار تدفق المساعدات الإنسانية إلى القطاع.

وعبرت 340 شاحنة مساعدات ووقود امس من الأراضي المصرية إلى قطاع غزة، شملت القافلة 310 شاحنات محملة بالمساعدات الإنسانية، التي تضمنت مواد غذائية، مستلزمات طبية، وأدوية، إلى جانب 25 شاحنة وقود و5 شاحنات محملة بغاز الطهي.

كما قام وفد من الصليب الأحمر الدولي، أمس بزيارة معبر رفح لمتابعة سير عمليات نقل المساعدات الإغاثية من مصر إلى قطاع غزة، في إطار الجهود الإنسانية المستمرة لدعم المدنيين في القطاع.

وتفقد الوفد حركة الشاحنات المحملة بالمواد الإغاثية، واطلع على عمليات دخولها إلى غزة تحت إشراف الهلال الأحمر المصري، الذي يتولى تنسيق جهود الإغاثة وتقديم التسهيلات لضمان سرعة وصول المساعدات.

كما أشاد أعضاء الوفد بالإجراءات التي يتم اتخاذها لضمان استمرار تدفق المساعدات، في ظل الحاجة الملحّة لدعم السكان المتضررين، وسط دعوات متزايدة لتعزيز الجهود الإنسانية وإدخال مزيد من الإمدادات الأساسية.