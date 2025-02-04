نائب وزير الخارجية والهجرة يفتتح الدورة التدريبية المراسمية للكوادر الدبلوماسية الزامبية

حمدي عبدالله - القاهرة في الثلاثاء 4 فبراير 2025 09:31 صباحاً - افتتح السفير نبيل حبشى نائب وزير الخارجية والهجرة وشئون المصريين بالخارج يوم 3 فبراير 2025 الدورة التدريبية المراسمية للكوادر الدبلوماسية الزامبية، والتى تتم فى إطار مذكرة التعاون التى تم التوقيع عليها بين معهد الدراسات الدبلوماسية المصري ونظيره الزامبى فى سبتمبر 2024. وقد استهدفت الدورة المراسمية تدريب كوادر من كل من رئاسة الجمهورية الزامبية، ورئاسة الحكومة، ووزارة الخارجية والتعاون الدولى.

عقدت الجلسة الافتتاحية بحضور السيد/ Jack Mwiimbu وزير الداخلية الزامبى والقائم بأعمال وزير الخارجية والتعاون الدولى، والذى أعرب عن امتنانه للدور البناء الذى تقوم به مصر لدعم الجانب الزامبى وبناء القدرات الزامبية، وقد شاركت فى الجلسة الافتتاحية كل من Margaret Miyoba الوكيل الدائم لوزارة الخارجية والتعاون الدولى الزامبية، والسفيرة/ ميادة عصام سفيرة جمهورية مصر العربية لدى زامبيا.

ألقى نائب الوزير كلمة خلال الجلسة الافتتاحية، أكد خلالها على الأهمية التى توليها مصر لدعم الأشقاء الافارقة، مشيراً إلى حرص د. بدر عبد العاطى وزير الخارحية والهجرة والمصريين بالخارج على تقديم هذه الدورة على أكمل وجه، حيث تعد بمثابة خطوة إضافية فى دعم العلاقات الثنائية بين البلدين، كما تعد دليلاً على حرص مصر على دعم أشقائها الأفارقة فى برامج إعداد القدرات ولاسميا الأشقاء فى زامبيا.