هيئة الدواء: منظومة التتبع الدوائي تهدف لإحكام الرقابة على السوق

حمدي عبدالله - القاهرة في الثلاثاء 4 فبراير 2025 09:31 صباحاً - أكد رئيس هيئة الدواء المصرية الدكتور علي الغمراوي اليوم الثلاثاء، أن منظومة التتبع الدوائي هي منظومة متكاملة تهدف إلى إحكام الرقابة على سوق الدواء ومنع تهريبه ومكافحة الأدوية المغشوشة.

وقال الغمراوي ـ في تصريح لبرنامج (صباح الخير يا مصر) بالتلفزيون المصري ـ "إن منظومة التتبع الدوائي تعني أن كل عبوة تخرج من مصنع يكون لها رقم معين لا يتكرر مع أي عبوة أخرى لنفس الدواء تحت أي ظرف من الظروف"، مضيفا أن هذه المنظومة تمثل بطاقة شخصية لعبوة الدواء وبالتالي يسهل تتبع أي عبوة منذ خروجها من المصنع.

وأضاف رئيس هيئة الدواء أنه سيوجد بداخل كل صيدلية ماسح ضوئي "سكنر" سيمكن المواطن من معرفة الدواء المغشوش والمعتمد من هيئة الدواء المصرية.

وشدد على أن الصيدلية هي المكان الوحيد المرخص لبيع الأدوية.. مؤكدا أن أي دواء يتم بيعه عن طريق وسائل التواصل الاجتماعي أو عبر التلفزيون غير مقبولة ويتم منعها تماما، وهي غير مضمونة المصدر والفعالية ويمكن أن تؤدي إلى خطورة على حياة من يستخدمها.