عاجل | احذروا الطقس البارد.. الأرصاد تعلن تفاصيل حالة الجو خلال الأيام القادمة

أحمد جودة - القاهرة - عاجل | الطقس السيئ مستمر.. أمطار وانخفاض في درجات الحرارة حتى نهاية الأسبوع

أعلنت الهيئة العامة للأرصاد الجوية عن تغيرات ملحوظة في الطقس خلال الأيام المقبلة، حيث ستشهد البلاد انخفاضًا كبيرًا في درجات الحرارة، مع نشاط الرياح وسقوط أمطار متفرقة على بعض المناطق الشمالية.

وأكدت الهيئة أن طقس اليوم الاثنين 3-2-2025 سيكون مستقرًا نسبيًا، لكنه سيشهد تغيرات سريعة بداية من الأربعاء المقبل ولمدة 72 ساعة، حيث يتوقع سقوط أمطار متقطعة على شمال البلاد، مع انخفاض إضافي في درجات الحرارة، مما يزيد الشعور بالبرودة.

الطقس اليوم الاثنين في مصر

طقس معتدل نهارًا على القاهرة الكبرى، الوجه البحري، السواحل الشمالية وشمال الصعيد .

نهارًا على . دافئ على جنوب الصعيد وسيناء.

على جنوب الصعيد وسيناء. شديد البرودة ليلًا وفي الصباح الباكر على معظم أنحاء البلاد.

ليلًا وفي الصباح الباكر على معظم أنحاء البلاد. تحذير من الأرصاد بشأن الشبورة المائية الكثيفة التي تؤثر على الرؤية في الصباح الباكر، خاصة على الطرق الزراعية والسريعة والمناطق القريبة من المسطحات المائية في الوجه البحري، السواحل الشمالية الغربية، وشمال الصعيد.

حالة البحرين المتوسط والأحمر

البحر المتوسط: حالته خفيفة إلى معتدلة ، وارتفاع الموج بين 0.5 إلى 1.5 متر ، والرياح شمالية شرقية إلى جنوبية شرقية .

حالته ، وارتفاع الموج بين ، والرياح . البحر الأحمر: حالته معتدلة، وارتفاع الموج بين 1 إلى 1.5 متر، والرياح شمالية شرقية إلى جنوبية.

درجات الحرارة المتوقعة اليوم

القاهرة: 22 العظمى – 12 الصغرى.

22 العظمى – 12 الصغرى. الإسكندرية: 21 – 11.

21 – 11. شرم الشيخ: 23 – 16.

23 – 16. الغردقة: 24 – 14.

24 – 14. الأقصر: 27 – 11.

27 – 11. أسوان: 28 – 14.

28 – 14. مطروح: 20 – 10.

20 – 10. المنصورة: 21 – 12.

21 – 12. السويس: 22 – 12.

توقعات الأيام المقبلة: استمرار انخفاض الحرارة وتحذيرات من الطقس البارد

تشير التوقعات إلى استمرار الانخفاض في درجات الحرارة حتى نهاية الأسبوع، مع نشاط الرياح الذي يزيد من الإحساس بالبرودة. وينصح الخبراء بتوخي الحذر أثناء القيادة صباحًا بسبب الشبورة المائية الكثيفة، وارتداء الملابس الثقيلة لتجنب نزلات البرد.

نصائح هامة للتعامل مع الطقس البارد والأمطار

مع انخفاض درجات الحرارة وسقوط الأمطار على بعض المناطق، يجب اتخاذ الاحتياطات اللازمة لتجنب المخاطر الصحية والحفاظ على السلامة أثناء التنقل. إليكم أهم النصائح لمواجهة الطقس البارد والتقلبات الجوية:

1. ارتداء الملابس الشتوية المناسبة

ارتداء ملابس ثقيلة متعددة الطبقات للحفاظ على دفء الجسم.

متعددة الطبقات للحفاظ على دفء الجسم. الحرص على ارتداء جاكيت مقاوم للماء في حالة سقوط الأمطار.

في حالة سقوط الأمطار. ارتداء قفازات، وشاح، وجوارب صوفية لتدفئة الأطراف.

2. تجنب الخروج في أوقات الشبورة الكثيفة

تؤدي الشبورة المائية إلى انخفاض مستوى الرؤية، مما يشكل خطرًا على قائدي المركبات.

إلى انخفاض مستوى الرؤية، مما يشكل خطرًا على قائدي المركبات. في حالة الضرورة، يُنصح بالقيادة بحذر شديد مع استخدام المصابيح الأمامية والخلفية .

مع استخدام . تجنب السرعات العالية والحفاظ على مسافة آمنة بين المركبات.

3. تجنب التعرض المباشر للهواء البارد

عدم التعرض المفاجئ لدرجات الحرارة المنخفضة لتجنب الإصابة بنزلات البرد.

لتجنب الإصابة بنزلات البرد. استخدام مشروبات دافئة مثل الينسون، الزنجبيل، والشاي الأخضر للحفاظ على حرارة الجسم وتقوية المناعة.

4. حماية الأطفال وكبار السن من البرد

التأكد من ارتداء الأطفال وكبار السن ملابس دافئة داخل المنزل وخارجه.

داخل المنزل وخارجه. تجنب الخروج بهم في الساعات المتأخرة من الليل أو الصباح الباكر.

5. التعامل مع الأمطار بحذر