نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر عاجل - 5 ظواهر تضرب البلاد الأيام المقبلة.. والأرصاد تحذر من تقلبات جوية في المقال التالي

أحمد جودة - القاهرة - كشفت الهيئة العامة للأرصاد الجوية، حالة الطقس المتوقعة الأيام المقبلة بدءا من غدا الثلاثاء 4 فبراير وحتى يوم الأحد 9 فبراير 2025، مشيرة إلى أن البلاد تشهد تقلبات جوية وحالة من من عدم استقرار الأحوال الجوية بدءا من يوم الأربعاء على كافة الأنحاء كافة.

الشبورة الكثيفة تضرب 20 محافظة وسقوط أمطار

وحذرت الأرصاد الجوية 20 محافظة تمد من شمال البلاد حتى شمال الصعيد من انتشار الشبورة المائية الكثيفة صباح غدا الثلاثاء ومن يوم الجمعة حتى يوم الأحد المقبل.

وأضافت الأرصاد الجوية أن السواحل الشمالية الغربية تشهد غدا سقوط أمطار خفيفة مساءا على فترات متقطعة، متوقعة أن يسود طقس معتدل الحرارة نهارا على القاهرة الكبرى والوجه البحري والسواحل الشمالية وشمال الصعيد، بينما يكون دافئا على جنوب سيناء وجنوب الصعيد، وشديد البرودة ليلًا وفي الصباح الباكر على أغلب الأنحاء.

4 ظواهر جوية تضرب البلاد الأيام المقبلة

وأوضحت الأرصاد الجوية أنه اعتبار من مساء يوم الأربعاء وحتى يوم الخميس الموافق 6 فبراير 2025، توجد 4 ظواهر جوية أخرى تضرب المحافظات نتيجة عدم استقرار الأحوال الجوية، وتتمثل في:

1- نشاط للرياح على أغلب الأنحاء بسرعة تتراوح من 35 إلى 50 كيلومترا في الساعة.

2- اضطراب الملاحة البحرية على البحر المتوسط وارتفاع الأمواج يتراوح من 4 إلى 6 أمتار.

3- انخفاض في درجات الحرارة على كافة الأنحاء بقيم تتراوح من 2 إلى 3 درجات.

4- سقوط أمطار متفاوتة الشدة على مناطق من شمال البلاد.

ونتيجة للتقلبات الجوية نصحت هيئة الأرصاد المواطنين باتخاذ كافة الاستعدادات والتدابير اللازمة للحد من الآثار الناجمة عن الظواهر الجوية المتوقعة، متمنية السلامة للجميع.

درجات الحرارة الأيام المقبلة

وتأتي درجات الحرارة الأيام المقبلة، على أقاليم الجمهورية، وفق توقعات الأرصاد الجوية كالتالي:

درجات الحرارة يوم الثلاثاء 4 فبراير 2025

- القاهرة والوجه البحري: العظمى 21 والصغرى 12 درجة مئوية.

- السواحل الشمالية: العظمى 20 والصغرى 12 درجة مئوية.

- شمال الصعيد: العظمى 24 والصغرى 9 درجات مئوية.

- جنوب الصعيد: العظمى 28 والصغرى 12 درجة مئوية.

درجات الحرارة يوم الأربعاء 5 فبراير 2025

- القاهرة والوجه البحري: العظمى 19 والصغرى 12 درجة مئوية.

- السواحل الشمالية: العظمى 17 والصغرى 12 درجة مئوية.

- شمال الصعيد: العظمى 21 والصغرى 9 درجات مئوية.

- جنوب الصعيد: العظمى 26 والصغرى 12 درجة مئوية.

درجات الحرارة يوم الخميس 6 فبراير 2025

- القاهرة والوجه البحري: العظمى 17 والصغرى 10 درجة مئوية.

- السواحل الشمالية: العظمى 16 والصغرى 12 درجة مئوية.

- شمال الصعيد: العظمى 18 والصغرى 7 درجات مئوية.

- جنوب الصعيد: العظمى 21 والصغرى 10 درجة مئوية.

درجات الحرارة يوم الجمعة 7 فبراير 2025

- القاهرة والوجه البحري: العظمى 20 والصغرى 10 درجة مئوية.

- السواحل الشمالية: العظمى 17 والصغرى 10 درجة مئوية.

- شمال الصعيد: العظمى 19 والصغرى 6 درجات مئوية.

- جنوب الصعيد: العظمى 21 والصغرى 10 درجة مئوية.

درجات الحرارة يوم السبت 8 فبراير 2025

- القاهرة والوجه البحري: العظمى 20 والصغرى 10 درجة مئوية.

- السواحل الشمالية: العظمى 18 والصغرى 10 درجة مئوية.

- شمال الصعيد: العظمى 20 والصغرى 7 درجات مئوية.

- جنوب الصعيد: العظمى 23 والصغرى 11 درجة مئوية.

درجات الحرارة يوم الأحد 9 فبراير 2025

- القاهرة والوجه البحري: العظمى 20 والصغرى 11 درجة مئوية.

- السواحل الشمالية: العظمى 18 والصغرى 10 درجة مئوية.

- شمال الصعيد: العظمى 21 والصغرى 7 درجات مئوية.

- جنوب الصعيد: العظمى 24 والصغرى 11 درجة مئوية.