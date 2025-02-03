عاجل | الأرصاد تحذر: انخفاض شديد في درجات الحرارة وأمطار تضرب هذه المناطق

أحمد جودة - القاهرة - عاجل | طقس غير مستقر خلال 72 ساعة.. تحذيرات من الأرصاد للمواطنين

الأرصاد تحذر: انخفاض درجات الحرارة وأمطار متفرقة على عدة مناطق

أعلنت الهيئة العامة للأرصاد الجوية عن تغيرات جديدة في حالة الطقس خلال الأيام المقبلة، حيث ستشهد البلاد انخفاضًا ملحوظًا في درجات الحرارة، مع نشاط الرياح وسقوط أمطار متفرقة على بعض المناطق الشمالية.

وأكدت الهيئة أن طقس اليوم الاثنين 3-2-2025 سيكون مستقرًا نسبيًا، لكنه سيتغير بداية من الأربعاء المقبل ولمدة 72 ساعة، حيث من المتوقع سقوط أمطار على شمال البلاد على فترات متقطعة، مع انخفاض إضافي في درجات الحرارة، مما يزيد من الإحساس بالبرودة.

الطقس اليوم الاثنين في مصر

يسود طقس معتدل خلال النهار على القاهرة الكبرى، الوجه البحري، السواحل الشمالية وشمال الصعيد .

خلال النهار على . يكون دافئًا على جنوب الصعيد وسيناء.

على جنوب الصعيد وسيناء. خلال الليل والصباح الباكر ، يكون الطقس شديد البرودة على معظم أنحاء البلاد.

، يكون الطقس على معظم أنحاء البلاد. تحذر الأرصاد من تكوّن شبورة مائية كثيفة على الطرق الزراعية والسريعة والقريبة من المسطحات المائية، خاصة في الوجه البحري، السواحل الشمالية الغربية وشمال الصعيد، مما قد يؤدي إلى انخفاض مستوى الرؤية.

حالة البحرين المتوسط والأحمر

البحر المتوسط: حالته تتراوح بين خفيفة إلى معتدلة ، مع ارتفاع موج بين 0.5 إلى 1.5 متر ، والرياح شمالية شرقية إلى جنوبية شرقية .

حالته تتراوح بين ، مع ارتفاع موج بين ، والرياح . البحر الأحمر: حالته معتدلة، وارتفاع الموج بين 1 إلى 1.5 متر، والرياح شمالية شرقية إلى جنوبية.

درجات الحرارة المتوقعة اليوم

القاهرة: 22 العظمى – 12 الصغرى.

22 العظمى – 12 الصغرى. الإسكندرية: 21 – 11.

21 – 11. شرم الشيخ: 23 – 16.

23 – 16. الغردقة: 24 – 14.

24 – 14. الأقصر: 27 – 11.

27 – 11. أسوان: 28 – 14.

28 – 14. مطروح: 20 – 10.

20 – 10. المنصورة: 21 – 12.

21 – 12. السويس: 22 – 12.

توقعات الأيام المقبلة: هل يستمر انخفاض الحرارة؟

تشير التوقعات إلى استمرار الانخفاض في درجات الحرارة حتى نهاية الأسبوع، مع نشاط الرياح الذي يزيد من الإحساس بالبرودة. كما ينصح الخبراء بتوخي الحذر أثناء القيادة في الصباح الباكر بسبب الشبورة المائية الكثيفة، والحرص على ارتداء الملابس الثقيلة لتجنب الإصابة بنزلات البرد.

نصائح هامة للتعامل مع الطقس البارد والأمطار

مع انخفاض درجات الحرارة وسقوط الأمطار على بعض المناطق، يجب اتخاذ الاحتياطات اللازمة لتجنب المخاطر الصحية والحفاظ على السلامة أثناء التنقل. إليكم أهم النصائح لمواجهة الطقس البارد والتقلبات الجوية:

1. ارتداء الملابس الشتوية المناسبة

ارتداء ملابس ثقيلة متعددة الطبقات للحفاظ على دفء الجسم.

متعددة الطبقات للحفاظ على دفء الجسم. الحرص على ارتداء جاكيت مقاوم للماء في حالة سقوط الأمطار.

في حالة سقوط الأمطار. ارتداء قفازات، وشاح، وجوارب صوفية لتدفئة الأطراف.

2. تجنب الخروج في أوقات الشبورة الكثيفة

تؤدي الشبورة المائية إلى انخفاض مستوى الرؤية، مما يشكل خطرًا على قائدي المركبات.

إلى انخفاض مستوى الرؤية، مما يشكل خطرًا على قائدي المركبات. في حالة الضرورة، يُنصح بالقيادة بحذر شديد مع استخدام المصابيح الأمامية والخلفية .

مع استخدام . تجنب السرعات العالية والحفاظ على مسافة آمنة بين المركبات.

3. تجنب التعرض المباشر للهواء البارد

عدم التعرض المفاجئ لدرجات الحرارة المنخفضة لتجنب الإصابة بنزلات البرد.

لتجنب الإصابة بنزلات البرد. استخدام مشروبات دافئة مثل الينسون، الزنجبيل، والشاي الأخضر للحفاظ على حرارة الجسم وتقوية المناعة.

4. حماية الأطفال وكبار السن من البرد

التأكد من ارتداء الأطفال وكبار السن ملابس دافئة داخل المنزل وخارجه.

داخل المنزل وخارجه. تجنب الخروج بهم في الساعات المتأخرة من الليل أو الصباح الباكر.

5. التعامل مع الأمطار بحذر