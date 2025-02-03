نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر عاجل - انخفاض مفاجئ في درجات الحرارة.. و"الأرصاد" تحذر من الطقس السيئ بالمحافظات في المقال التالي

أحمد جودة - القاهرة - أكدت الهيئة العامة للأرصاد الجوية وجود تغيرات في حالة الطقس، حيث تشهد البلاد تقلبات واضطرابات جوية وانخفاض مفاجئ في درجات الحرارة، لذا تحذر الأرصاد 6 محافظات شمال البلاد من هذه الظواهر المؤثرة.

انخفاض مفاجئ في درجات الحرارة

وكشفت الهيئة العامة للأرصاد الجوية، في بيان صادر عنها اليوم، أن البلاد تشهد انخفاض مفاجئ في درجات الحرارة بدءا من بعد غد الأربعاء على الأنحاء كافة، اعتبارا من يوم الأربعاء المقبل، يصاحبها حالة من عدم الاستقرار في الأحوال الجوية.

عدم استقرار الأحوال الجوية

وأوضحت الأرصاد الجوية أنه اعتبار من مساء يوم الأربعاء حتى يوم الخميس 6 فبراير 2025، تتأثر المحافظات بحالة من عدم استقرار الأحوال الجوية، وتتمثل في:

1- نشاط للرياح على أغلب الأنحاء بسرعة تصل 50 كيلومترا في الساعة.

2- اضطراب الملاحة البحرية على البحر المتوسط وارتفاع الأمواج يصل 6 أمتار.

3- انخفاض في درجات الحرارة على الأنحاء كافة بقيم تترواح من 2 إلى 3 درجات.

4- سقوط أمطار متفاوتة الشدة على مناطق من شمال البلاد.

ونصحت الأرصاد الجوية المواطنين باتخاذ الاستعدادات والتدابير اللازمة للحد من الآثار الناجمة عن الظواهر الجوية المتوقعة.

درجات الحرارة يوم الأربعاء المقبل

وتأتي درجات الحرارة يوم الأربعاء المقبل بأقاليم الجمهورية، وفق توقعات الأرصاد الجوية كالتالي:

- القاهرة والوجه البحري: العظمى 19 والصغرى 12 درجة مئوية.

- السواحل الشمالية: العظمى 17 والصغرى 12 درجة مئوية.

- شمال الصعيد: العظمى 21 والصغرى 9 درجات مئوية.

- جنوب الصعيد: العظمى 26 والصغرى 12 درجة مئوية.

درجات الحرارة يوم الخميس المقبل

وتأتي درجات الحرارة يوم الخميس المقبل وفق توقعات الأرصاد الجوية كالتالي:

- القاهرة والوجه البحري: العظمى 17 والصغرى 10 درجة مئوية.

- السواحل الشمالية: العظمى 16 والصغرى 12 درجة مئوية.

- شمال الصعيد: العظمى 18 والصغرى 7 درجات مئوية.

- جنوب الصعيد: العظمى 21 والصغرى 10 درجة مئوية.