وزير الخارجية يتوجه إلى تركيا في زيارة ثنائية

احمد وائل عمر - القاهرة في الاثنين 3 فبراير 2025 09:32 مساءً -

يتوجه د. بدر عبد العاطي وزير الخارجية صباح الثلاثاء ٤ فبراير إلى جمهورية تركيا في زيارة ثنائية.

ومن المقرر أن يلتقي الوزير عبد العاطي في أنقرة بكل من السيد "رجب طيب اردوغان" رئيس جمهورية تركيا، والسيد "هاكان فيدان" وزير الخارجية التركي، حيث تأتي الزيارة في إطار تعزيز العلاقات الثنائية بين مصر وتركيا، ودعم الروابط بين مجتمعي الأعمال والنشاط التجاري والاستثماري بين البلدين، فضلًا عن تبادل الرؤى والتقديرات بشأن الأوضاع الإقليمية ومنها التطورات في قطاع غزة ومنطقة القرن الأفريقي.