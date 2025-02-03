مصادر: عبور 340 شاحنة مساعدات ووقود من مصر إلى غزة

احمد وائل عمر - القاهرة في الاثنين 3 فبراير 2025 09:32 مساءً - عبرت 340 شاحنة مساعدات ووقود اليوم من الأراضي المصرية إلى قطاع غزة، في إطار الجهود المستمرة لتقديم الدعم الإنساني للشعب الفلسطيني، وذلك عبر معبر رفح البري قبل توجيهها إلى معبري العوجة وكرم أبو سالم لنقلها إلى القطاع.

ووفقًا لمصادر مطلعة، شملت القافلة 310 شاحنات محملة بالمساعدات الإنسانية، التي تضمنت مواد غذائية، مستلزمات طبية، وأدوية، إلى جانب 25 شاحنة وقود و5 شاحنات محملة بغاز الطهي، بهدف دعم القطاعات الحيوية داخل غزة، التي تعاني من نقص حاد في الإمدادات الأساسية.

يأتي هذا التحرك ضمن الجهود المصرية المستمرة لتقديم الدعم للفلسطينيين، حيث يتم التنسيق مع مختلف الجهات لضمان تدفق المساعدات الإنسانية إلى القطاع، في ظل التحديات التي يواجهها السكان هناك.

وتشير التقارير إلى أن الاحتياجات الإنسانية في غزة تتزايد يومًا بعد يوم، مما يجعل وصول هذه الشحنات أمرًا بالغ الأهمية لتخفيف معاناة الأهالي.

وأكدت المصادر أن عمليات نقل المساعدات تخضع لإجراءات تنسيقية مكثفة لضمان وصولها إلى مستحقيها في أسرع وقت ممكن، مشيرة إلى استمرار تدفق الشحنات خلال الفترة المقبلة وفق الاحتياجات الميدانية.

وتعد هذه الدفعة من المساعدات جزءًا من الجهود والمصريةو الإقليمية والدولية لتقديم العون لقطاع غزة، في ظل الحاجة الملحة لدعم القطاعات الأساسية مثل الصحة، والغذاء، والطاقة، لمساعدة السكان في التغلب على التحديات اليومية التي يواجهونها.