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عاجل - "حياة كريمة": تشرفنا بالمشاركة في ندوة عن المرأة بحضور السيدة انتصار السيسي

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  • عاجل - "حياة كريمة": تشرفنا بالمشاركة في ندوة عن المرأة بحضور السيدة انتصار السيسي 2/2

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أحمد جودة - القاهرة - قال صفحة حياة كريمة على فيسبوك، اليوم الإثنين: إنها تشرفت تشرف أعضاء ومتطوعي مؤسسة حياة كريمة بحضور ندوة “معًا بالوعي نحميها”، للمجلس القومي للمرأة وذلك بحضور كريم من السيدة انتصار السيسي.

جانب من مشاركة السيدة انتصار السيسي

وأضافت حياة كريمة، أن الندوة أقيمت في المنارة أمس الأحد 2 فبراير 2025، وركزت الندوة على الدور المهم الذي تلعبه المرأة في بناء المجتمع والحفاظ على أمنه.

 

محمد يوسف

محمد يوسف

متخصص فى مجال الكتابة وتحرير المقالات والترجمة من اللغتين الإنجليزية والفرنسية والعكس لمدة تزيد عن 8 سنوات – الترجمة الكاملة يدويًا دون الإعتماد على أي مواقع ترجمة. – الدقة في الترجمة وعدم وجود أخطاء – التدقيق النحوي واللغوي للنص المترجم – مراعاة أن يتناسب أسلوب اللغة مع الموضوع

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