نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر عاجل - حساب السيدة انتصار السيسي ينشر فيديو مشاركتها بندوة "معا بالوعي نحميها" في المقال التالي

أحمد جودة - القاهرة - نشر الحساب الرسمي للسيدة انتصار السيسي قرينة رئيس الجمهورية، فيديو عبر موقع التواصل الاجتماعي "فيسبوك"، أثناء مشاركتها في ندوة "معًا بالوعي نحميها".

وأقيمت الندوة بمركز المنارة للمؤتمرات الدولية، بحضور الدكتورة مايا مرسي وزيرة التضامن الاجتماعي وعددا من الشخصيات النسائية.

وكتبت السيدة انتصار السيسي، أمس: "شرفت اليوم بحضور ندوة معًا بالوعي نحميها، لتعزيز وعي المرأة وتمكينها من خلال نشر الوعي الوطني، وحمايتها، وتعزيز مشاركتها المجتمعية".

واختتمت: "نؤمن أن الوعي هو القوة الحقيقية، وأن المرأة الواعية تصنع مستقبلًا أكثر إشراقًا لها ولوطنها".