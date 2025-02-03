محمد صلاح يتصدر هدافى الدورى الإنجليزي الممتاز للموسم الحالي 2024-2025

احمد وائل عمر - القاهرة في الاثنين 3 فبراير 2025 08:28 مساءً - احتفل الحساب الرسمي لنادي ليفربول على منصات التواصل الاجتماعي بصدارة الدولي المصري محمد صلاح ترتيب هدافي الدوري الإنجليزي الممتاز للموسم الحالي 2024-2025.ترتيب هدافي الدوري الإنجليزي

ويتصدر محمد صلاح قائمة هدافي الدوري الإنجليزي الممتاز برصيد 21 نقطة جمعها في الجولات السابقة التي شارك فيها بالبطولة الأشهر في العالم متفوقًا على النجم النرويجي إيرلينج هالاند لاعب فريق مانشستر سيتي بفارق هدفين.

وكتب الحساب الرسمي لنادي ليفربول عبر منصة "إكس": "صلاح يواصل صدارة الترتيب في الدوري الإنجليزي الممتاز" في إشارة لترتيب الهدافين وملوك الأسيست.

ووصل محمد صلاح الى الهدف رقم 21 في مسيرته بالدوري الإنجليزي الموسم الحالي بفارق 3 أهداف عن الماكينة النرويجية إيرلينج هالاند صاحب الأهداف الثمانية عشر.

وجاء ترتيب هدافي الدوري الإنجليزي كالتالي:

محمد صلاح (ليفربول): 21

إيرلينج هالاند (مانشستر سيتي): 19

ألكسندر إيزاك (نيوكاسل يونايتد): 17

كريس وود (نوتينجهام فورست): 17

بريان مبيومو (برينتفورد): 14

كول بالمر (تشيلسي): 14

ماثيوس كونيا (وولفرهامبتون): 11

جوستين كوليفرت (بورنموث): 11

يواني ويسا (برينتفورد): 11

أولي واتكينز (أستون فيلا): 10