الأهلى يتقدم على السد فى الشوط الأول 2 - 1 فى بطولة دوري أبطال آسيا

احمد وائل عمر - القاهرة في الاثنين 3 فبراير 2025 07:29 مساءً - تقدم الأهلي ضد السد بنتيجة 2-1 في الشوط الأول من المباراة المقامة بينهما حاليًا اليوم الإثنين، على ملعب استاد جاسم بن حمد، في إطار منافسات الجولة السابعة من مجموعة الغرب ببطولة دوري أبطال آسيا للنخبة للموسم الحالي 2024-25.السد ضد الأهلي

جاءت أهداف المباراة عن طريق أكرم عفيف في الدقيقة 1 من عمر اللقاء لصالح فريق السد، بينما تعادل روبيرتو فيرمينو بالدقيقة 10 كمن مقصية رائعة في منطقة جزاء الخصم، قبل أن يضيف روجير إيبانيز دا سيلفا بهدف ثان فى الدقيقة 39.

ويحتل الأهلي السعودي المركز الثاني في مجموعة غرب آسيا برصيد 16 نقطة بعد مرور 6 جولات، بفارق الأهداف عن الهلال المتصدر.

بينما يتواجد فريق السد القطري، في المركز الرابع بجدول ترتيب برصيد 12 نقطة.

وضمن أهلي جدة والسد القطري التأهل مباشرة إلى دور الـ 16، ويسعى الفريقين إلى الفوز وحصد نقاط المباراة الثلاثة في مباراة على صراع القمة.

ويفتقد الأهلي السعودي نجمه الدولي الإيفواري فرانك كيسي الذي يُعاني من الإصابة في أسفل الظهر.

وجاء تشكيل السد ضد الأهلي كالتالي:

حراسة المرمى: مشعل برشم

خط الدفاع: طارق سلمان - رومان سايس - خوخي بوعلام - يوسف عطال

خط الوسط: محمد كمارا - باولو أوتافيو - جيلرمي توريس

خط الهجوم: كلاودينيو - أكرم عفيف - كريستو بيريزبينما جاء تشكيل الأهلي ضد السد كالتالي:

حراسة المرمى: إدوارد ميندي.

خط الدفاع: علي مجرشي، ميريح ديميرال، روجير إيبانيز، سعد بالعبيد.

خط الوسط الدفاعي: أليكساندر، فرانك كيسي سميحان النابت.

خط الهجوم: رياض محرز، إيفان توني، فهد الرشيدي.