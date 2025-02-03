هل يكتب «مَلك» كوبر نهاية رحلة معلول داخل الأهلي؟

احمد وائل عمر - القاهرة في الاثنين 3 فبراير 2025 07:29 مساءً - يعيش التونسي علي معلول لاعب الأهلي أوقاتا صعبة داخل القلعة الحمراء بشأن حسم مصيره من قيده فى قائمة الفريق أو توجيه الشكر له، في ظل رغبة مارسيل كولر المدير الفني في عدم قيده واستغلال المكان الشاغر فى قائمة اللاعبين الأجانب لضم جناح أجنبي جديد، وعدم الاكتفاء بالصفقتين اللتين تم إبرامهما لتدعيم خط الهجوم وهما نيجك جراديشار وأشرف بن شرقي.

ويرفض كولر كل محاولات إدارة الأهلي لقيد علي معلول، وهو ما يؤجل حسم القرار النهائي الذي يتوقف على اللاعب الذي سيتم التعاقد معه، ففي حال تم التعاقد مع جناح أجنبي فوق السن سيتم توجيه الشكر إلى علي معلول، أما حال التعاقد مع جناح أجنبي تحت السن فسيتم قيد اللاعب التونسي.

وهناك مقترح آخر داخل الأهلي بأنه حال عدم قيد علي معلول سيستمر فى أداء التدريبات الجماعية مع الفريق حتى نهاية الموسم، على أن يلتزم الأهلي بسداد قيمة عقده حتى نهاية الموسم الجاري، وبعدها يرحل اللاعب عن القلعة الحمراء، وهو ما يتوقف على موافقة اللاعب التونسي.

وقد يتم حسم موقف علي معلول خلال الـ72 ساعة المقبلة، سواء بقيده في القائمة أو توجيه الشكر له، لاسيما أن اللاعب يرفض مقترح الاعتزال وتولي منصب إداري داخل النادي.