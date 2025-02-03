أبو الغيط يعرب عن ارتياحه للتطورات الميدانية بالسودان

أحمد جودة - القاهرة - خلال استقباله وزير الخارجية

استقبل أحمد أبو الغيط، الأمين العام لجامعة الدول العربية، صباح اليوم الإثنين ٣/٢/٢٠٢٥، وزير الخارجية السوداني علي يوسف الشريف، وذلك بمقر الأمانة العامة للجامعة العربية.

وصرح جمال رشدي، المتحدث الرسمي باسم الأمين العام، أن الوزير السوداني، اطلع الأمين العام، على آخر تطورات الوضع الميداني في السودان، وذلك في ضوء التقدم الذي حققته القوات المسلحة السودانية، مؤكدًا على التفاف الشعب السوداني حول الجيش.

وفي هذا الاطار، قدم الوزير السوداني، الشكر للأمين العام على دعم الجامعة للدولة السودانية في هذا التوقيت الصعب الذي تمر به البلاد.

بدوره أعرب أبو الغيط، عن ارتياحه لاستعادة الجيش السوداني، السيطرة على عدد من مدن ولاية الجزيرة، مؤكدا على المحددات التي ترسم موقف الجامعة العربية في الأزمة في السودان وعلى رأسها وحدة البلاد وسيادتها وسلامة أراضيها وضرورة الحفاظ على مؤسسات الدولة والحيلولة دون أي تدخل خارجي في شؤونها، وإطلاق حوار وطني سوداني شامل على أرضية وحدة البلاد وتكامل ترابها الوطني.