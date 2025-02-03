نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر محافظ الجيزة يكرم الشباب أصحاب واقعة إنقاذ الأطفال بحريق عمارة سكنية بفيصل في المقال التالي

أحمد جودة - القاهرة - إستقبل المهندس عادل النجار محافظ الجيزة كلا من محمد عبدالمنعم وكريم عبدالناصر ومحمد شعبان بعد موقفهم البطولى فى إنقاذ عدد ٣ أطفال حاصرتهم النيران خلال حريق كان قد وقع أمس بشقة سكنية بأحد العقارات بمنطقة كعبيش بشارع فيصل بحي الهرم.

وقدم محافظ الجيزة التحية للشباب لما قدموه من تضحية ومساعدة في إنقاذ الأطفال لحين قدوم الحماية المدنية مما ساهم فى تفادى مصير مأساوى للأطفال داعيا كافه الشباب في عدم التردد فى تقديم المساعدة ويد العون للإرتقاء بمعاملاتنا.

واكد محافظ الجيزة ان ما قدمة الشباب يعد نموذجًا للشاب المصري الذي يتميز بالشهامة والعطاء بلا حدود والاستعداد للتضحية بنفسه من أجل الآخرين موجهًا التحية لأسرهم لتنشئتهم على حب ومساعدة الأخرين.

و سلم المحافظ لكل منهم شهادة تقدير متمنيا لهم التوفيق فى حياتهم الأسرية والعملية.

حضر التكريم وائل شعبان رئيس الإدارة المركزية لشئون مكتب المحافظ ومعتز مسعود نائب رئيس حي الهرم.

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