أخبار مصرية

محافظ الجيزة يكرم الشباب أصحاب واقعة إنقاذ الأطفال بحريق عمارة سكنية بفيصل

0 نشر
0 تبليغ

  • محافظ الجيزة يكرم الشباب أصحاب واقعة إنقاذ الأطفال بحريق عمارة سكنية بفيصل 1/2
  • محافظ الجيزة يكرم الشباب أصحاب واقعة إنقاذ الأطفال بحريق عمارة سكنية بفيصل 2/2

نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر محافظ الجيزة يكرم الشباب أصحاب واقعة إنقاذ الأطفال بحريق عمارة سكنية بفيصل في المقال التالي

أحمد جودة - القاهرة - إستقبل المهندس عادل النجار محافظ الجيزة كلا من محمد عبدالمنعم وكريم عبدالناصر ومحمد شعبان بعد موقفهم البطولى فى إنقاذ عدد ٣ أطفال حاصرتهم النيران خلال حريق كان قد وقع أمس بشقة سكنية بأحد العقارات بمنطقة كعبيش بشارع فيصل بحي الهرم.
وقدم محافظ الجيزة التحية للشباب لما قدموه من تضحية ومساعدة  في إنقاذ الأطفال لحين قدوم الحماية المدنية مما ساهم فى تفادى مصير مأساوى للأطفال داعيا كافه الشباب في عدم التردد  فى تقديم المساعدة ويد العون للإرتقاء بمعاملاتنا.
واكد محافظ الجيزة ان ما قدمة الشباب يعد نموذجًا للشاب المصري الذي يتميز بالشهامة والعطاء بلا حدود والاستعداد للتضحية بنفسه من أجل الآخرين موجهًا التحية لأسرهم لتنشئتهم على حب ومساعدة الأخرين.
و سلم المحافظ لكل منهم شهادة تقدير  متمنيا لهم التوفيق فى حياتهم الأسرية والعملية.

حضر التكريم وائل شعبان رئيس الإدارة المركزية لشئون مكتب المحافظ ومعتز مسعود نائب رئيس حي الهرم.

IMG-20250203-WA0016
IMG-20250203-WA0016
IMG-20250203-WA0015
IMG-20250203-WA0015
IMG-20250203-WA0018
IMG-20250203-WA0018
IMG-20250203-WA0017
IMG-20250203-WA0017
IMG-20250203-WA0013
IMG-20250203-WA0013
IMG-20250203-WA0012
IMG-20250203-WA0012
IMG-20250203-WA0010
IMG-20250203-WA0010
IMG-20250203-WA0014
IMG-20250203-WA0014
IMG-20250203-WA0011
IMG-20250203-WA0011
أحمد صلاح

أحمد صلاح

إقرأ ايضا

Advertisements

قد تقرأ أيضا