نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر وزير الخارجية والهجرة يجتمع مع نطيره البحريني في المقال التالي

أحمد جودة - القاهرة - عقد الدكتور بدر عبد العاطي، وزير الخارجية والهجرة، لقاءً خلال زيارته للمنامة، اليوم الإثنين ٣ فبراير، مع الدكتور عبد اللطيف بن راشد الزياني، وزير خارجية مملكة البحرين الشقيقة.

وأكد الوزير عبد العاطي، على عمق العلاقات الأخوية والتاريخية بين البلدين الشقيقين، مشيرًا إلى توجيهات رئيس الجمهورية بالعمل على الارتقاء بمستوى العلاقات الثنائية مع مملكة البحرين بما يحقق المصالح المشتركة للشعبين الشقيقين.

وشدد الوزير عبد العاطي، على الوقوف بجانب مملكة البحرين والتأكيد على أهمية حماية أمن الخليج باعتباره جزء لا يتجزأ من الأمن القومي المصري، مثنيًا على التنسيق المستمر بين الجانبين ازاء مختلف القضايا الإقليمية.

وأعرب الوزير عبد العاطي، عن تقدير مصر البالغ لرعاية جلالة الملك للجالية المصرية في البحرين بما يعكس علاقة الأخوة التي تربط الدولتين الشقيقتين.

ونوه وزير الخارجية، في هذا الإطار إلى إمكانية الاستفادة من المنصة الإلكترونية التي انشأتها وزارة العمل المصرية لتسهيل استقدام العمالة المصرية الماهرة والمدربة الراغبة في العمل في الخارج طبقًا لاحتياجات السوق البحريني.

وزير الخارجية والهجرة في مركز المدار بخارية البحرين

وأشار وزير الخارجية، إلى حرص مصر على تعزيز العلاقات التجارية والاستثماريّة مع مملكة البحرين الشقيقة، مؤكدا على أهمية تعزيز التعاون والتكامل بين الدول العربية في مجالات التصنيع المشترك، مبرزًا الاهتمام المصري بتعضيد مبادرات التكامل الصناعي والاقتصادي العربية، والاهتمام بتعزيز تواجدها في سوق الطاقة النظيفة العالمي.

كما تبادل الوزيران، الرؤى والتقديرات إزاء عدد من القضايا ذات الاهتمام المشترك، وعلى رأسها تطورات تنفيذ اتفاق وقف إطلاق النار في قطاع غزة ونفاذ المساعدات الإنسانية، بالإضافة إلى استعراض آخر المستجدات حول التطورات في سوريا.

وقد تفقد الوزير عبد العاطي، خلال زيارته إلى مقر وزارة الخارجية البحرينية مركز "مدار" بالوزارة (غرفة العمليات السياسية بوزارة الخارجية)، حيث استمع من كبار مسئولي الخارجية البحرينية إلى شرح حول أسلوب العمل داخل مختلف قطاعات الوزارة، وسبل تعزيز التعاون المشترك وتبادل الخبرات بين وزارتي خارجية البلدين.

وقام الوزير عبد العاطي، من جانبه باستعراض تجربة وزارة الخارجية في العمل على تطوير منظومة الخدمات القنصلية والجهود المبذولة حاليا لرقمنة كافة المعاملات القنصلية بما يخدم مصالح واحتياجات المواطنيين المصريين بالخارج.