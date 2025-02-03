نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر السبت.. “الصحفيين” تنظّم ندوة لمناقشة رواية "هزيمة الحلم الأول" للكاتب عمرو بدر في المقال التالي

أحمد جودة - القاهرة - تنظم اللجنة الثقافية والفنية بنقابة الصحفيين، ندوة لمناقشة رواية "هزيمة الحلم الأول" للكاتب الصحفي عمرو بدر، يشارك في الندوة، الكاتب الصحفي والأديب الدكتور عمار علي حسن، والكاتب الصحفي محمود مطر نائب رئيس تحرير مجلة "الإذاعة والتليفزيون"، والكاتب والناشر حسين عثمان مدير دار ريشة للنشر.

يدير الندوة الكاتب الصحفي تامر هنداوي، وذلك يوم السبت 8 فبراير 2025م، الساعة الخامسة مساءً بقاعة محمد حسنين هيكل في الدور الرابع.