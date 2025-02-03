حقيقة اصطدام "نقل" بشخصين يستقلان دراجة نارية والسير بهما أسفل السيارة

احمد وائل عمر - القاهرة في الاثنين 3 فبراير 2025 04:36 مساءً - نفى مصدر أمنى صحة ما ورد بمقطع فيديو تم تداوله على عدد من الصفحات بمواقع التواصل الإجتماعى بشأن إصطدام سيارة "نقل" بشخصين يستقلان دراجة نارية والسير بهما أسفل السيارة بأحد الطرق السريعة والزعم بكونها بالبلاد.

وأكد المصدر أن الواقعة المشار إليها حدثت بإحدى الدول الأجنبية خلال شهر ديسمبر العام الماضى وتم تداولها بمواقع التواصل الاجتماعى، وقد أعلنت الجهات الأمنية بتلك الدولة عن ضبط مرتكب الواقعة آنذاك .. وأنه سيتم إتخاذ الإجراءات القانونية حيال مروجى تلك المزاعم.



