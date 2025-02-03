نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر وزيرة التضامن تشهد إعلان نتائج برنامج الحماية من المخدرات بالمناطق المطورة "بديلة العشوائيات" في المقال التالي

أحمد جودة - القاهرة -

في إطار تكليفات السيد رئيس الجمهورية بتنفيذ برامج الحماية من المخدرات في المناطق السكنية الجديدة، شهدت الدكتورة مايا مرسي، وزيرة التضامن الاجتماعي ورئيس مجلس إدارة صندوق مكافحة وعلاج الإدمان والتعاطي، فعالية إعلان نتائج برنامج الحماية من المخدرات بالمناطق المطورة "بديلة العشوائيات".

جاء ذلك بحضور الدكتور إبراهيم صابر، نائب محافظ القاهرة، والدكتور عمرو عثمان، مدير صندوق مكافحة الإدمان، والسيدة هند عبد الحليم، نائب محافظ الجيزة، نيابة عن المهندس عادل النجار، محافظ الجيزة، إلى جانب اللواء محمد زهير، مدير الإدارة العامة لمكافحة المخدرات بوزارة الداخلية.

كما شارك في الفعالية ممثلون عن الوزارات والجهات المعنية، وأعضاء من مجلسي النواب والشيوخ، وممثلو منظمات المجتمع المدني، ومكتب الأمم المتحدة المعني بالمخدرات والجريمة، إضافة إلى عدد من الشخصيات العامة.

يهدف البرنامج إلى تعزيز الوعي المجتمعي بمخاطر الإدمان وتوفير الدعم اللازم لسكان المناطق المطورة، بما يسهم في خلق بيئة آمنة وصحية للمواطنين.

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